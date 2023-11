Egresa de la UASLP 1er. alumno con título en 3 programas educativos en el mismo período

El ingeniero José Ricardo González Ortiz es el primer egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en obtener título en tres programas educativos en el mismo período de tiempo. Realizó en siete años dentro de una misma inscripción dos licenciaturas y una maestría.

González Ortiz es egresado de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UASLP, con título obtenido por la opción de promedio; Bachelor in Arts of Management en City University of Seattle, e Ingeniero Generalista en la Escuela Central de Nantes en Francia.

“El primer título universitario lo obtuve en la UASLP como Ingeniero Civil, la segunda licenciatura es en Administración con City University of Seattle con la doble titulación y el tercer título es la Maestría en Ingeniería por la Escuela Central de Nantes en Francia, mi especialidad fue hasta el segundo año, en el primero tomé materias del tronco común de todas las ingenierías”.

Obtener tres títulos no es algo sencillo, representa un reto, reunir motivación, disciplina y un plan, aseguró José Ricardo y señaló como uno de sus principales puntos a favor haber elegido a la UASLP para alcanzar la triple titulación, esto de la mano del buen promedio académico y el nivel de inglés.

Cortesía | Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Reconoció que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece opciones para que su comunidad alcance el éxito deseado, y así fue como logró realizar sus estudios en la Licenciatura en Ingeniería Civil que, recientemente recibió acreditación por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) como programa reconocido a nivel nacional e internacional, posteriormente con City University of Seattle y como ingeniero de Francia.

González Ortiz tiene como expectativa la parte emprendedora en el área inmobiliaria, y también está interesado en participar en el evento Reto San Luis Emprende, llevado a cabo por Fomento Social Citibanamex y StartupLab, al advertir como una gran oportunidad. Dicha iniciativa viene de parte de dos amigos que habían comenzado a plantear esta propuesta, y posteriormente se le invita para formar parte del equipo de Zero.

Finalmente, envió un agradecimiento a sus padres por el apoyo moral y económico, y a la sociedad que le permitió la oportunidad de ingresar a una de las mejores instituciones de educación superior del país. Después de la conclusión de sus estudios pretende incursionar en la parte profesional sin descartar oportunidades académicas.