Encendido navideño del edificio central de la UASLP, ¿cuándo y a qué hora?

Un acto tradicional para gozar esta temporada navideña que estamos por iniciar

Un espectáculo luminosos y atractivo para toda la familia

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Difusión Cultural invitan al tradicional Encendido Navideño del Patio, un espectáculo para toda la familia este jueves 30 de noviembre, en el Edificio Central a las 19:00 horas con entrada libre.

Para esta noche, la Orquesta Sinfónica Universitaria ha preparado un repertorio muy especial y selecto que incluye temas clásicos y contemporáneos.

Cortesía | Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La suite del Cascanueces de Tchaikovsky y el vals de Mascarada de Aram Khachaturian son parte del programa; temas como You Raise Me Up de Rolf Lovland y Shallow de Lady Gaga también forman parte de la noche; y para cerrar, no pueden faltar villancicos y canciones clásicas navideñas como Jingle Bell Rock-Blanca Navidad, We Wish You a Merry Christmas y Carol of the Bells.

Bajo la siempre acertada dirección del maestro Alfredo Ibarra, la Orquesta Sinfónica Universitaria ha preparado un concierto muy especial para darle la bienvenida a la época más especial del año.

¡Todas las familias invitadas!