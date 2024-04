Donan sangre en la Universidad Tangamanga

En la Universidad Tangamanga Campus Saucito, llevaron a cabo una campaña de donación de sangre, previamente se realizó una plática de sensibilización a 40 alumnos y alumnas, resaltando la importancia de la donación voluntaria altruista; es así que se obtuvieron 20 unidades para salvar y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer.

Las estadísticas en Latinoamérica, apunta que en México, solamente 6.8 por ciento del total de donaciones de sangre se obtienen de manera altruista, el resto corresponde a donación por reposición o donación familiar. Durante el 2021 se realizaron de esta manera 76 mil 624 donaciones, de un total de 1 millón 121 mil 272, lo que ubica al país en los últimos lugares de Latinoamérica en este rubro.

Aunque en este tema hay buenas noticias porque San Luis Potosí se encuentra entre las entidades federativas de este país, con mayor aportación de unidades que ayudan a salvar vidas. En 2021, los primeros lugares los ocupaban Durango (39.7 por ciento), San Luis Potosí (25.8 por ciento), Chihuahua (23.5 por ciento), Oaxaca (16.9 por ciento) y Chiapas (11.5 por ciento)”.

Cortesía / Secretaría de Salud

Los Servicios de Salud a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, el Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, Banco de Sangre del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” y Asociaciones Civiles, impulsaron esta Campaña de Donación de Sangre Altruista en apoyo a niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer.

Previamente una jornada de donación en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de San Luis Potosí (AMANC), en dónde se entrevistaron a 61 voluntarios y fueron obtenidas 35 unidades de sangre.

La sangre recopilada será para atender a quienes padecen cáncer, enfermedad que afecta a las niñas, niños y adolescentes, ya que se encuentra como la primera causa de muerte entre la población de 5 a 14 años de vida a nivel nacional, por lo tanto, es un problema de salud pública. Los Servicios Estatales de Salud, SES, realizan diferentes acciones para hacer frente a esta enfermedad, que aunque no es prevenible porque sus causas son desconocidas, se puede detectar de manera oportuna y realizar un tratamiento adecuado para aumentar la sobrevida de estos pacientes.

Cortesía / Secretaría de Salud

Durante el curso natural de la enfermedad las niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer presentan un consumo elevado de hemoderivados por causas derivadas del tumor como: sangrado, anemia, daño de órganos importantes como el bazo o el riñón, o secundarias al tratamiento, como cirugías, la quimioterapia y radioterapia.

Por eso es importante que toda persona que goce de un buen estado de salud, apoye con la donación de sangre, algunos de los requisitos para poder participar son tener de 18 a 65 años de edad, no estar lactando, no estar embarazada, tener un peso mayor a 50 kilos, no haber sido vacunado recientemente, no estar tomando ningún tipo de medicamentos, presentarse con un ayuno de 8 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas con un mínimo de 48 horas, haber dormido la noche anterior por lo menos 4 horas y presentarse con credencial de elector (indispensable).