Docentes protestan por impago de pensiones y aguinaldo en SLP

Maestros de Telesecundaria pensionados se manifestaron en las instalaciones de la dirección general de Pensiones, debido a que no les han depositado la pensión, un retroactivo pendiente y el aguinaldo. Al igual se solidarizaron con los pensionados del ISSSTE que no están recibiendo el Bono de Calidad de Vida.

Denunciaron que recientemente han estado en pláticas con Luis Arturo Coronado puente director de pensiones quien ha dejado pendiente incorporar a su pensión el porcentaje de aumento del año en curso, con efectos retroactivos al primero de enero de este año a lo que se agrega que en este mes por concluir, se debe cubrir los 60 días de salario anual por concepto de aguinaldo, aplicándole el porcentaje de aumento, es decir a cada maestro pensionado jubilado o dependiente económico del docente que habiendo fallecido les asiste el derecho a la pensión económica, se tiene la obligación de pagar 100 días de salario equivalente a 3.33 días de salario.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, sostuvo que este día se les debía depositar la pensión pero aún no ha ocurrido y por ese motivo los maestros se inquietaron y decidieron salir a protestar a la dependencia y a las calles del centro histórico de la capital, donde actualmente están marchando. Agregó que respecto a la pensión muy posiblemente se les pague en las próximas horas pero se adeuda el incremento y el pago del aguinaldo, temas que van a trabajar el próximo lunes por la mañana con la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado y con la dirección de Pensiones.

"El retraso es por el tema del flujo de efectivo que trae la administración Estatal, pero en lo que hemos sido muy reiterativos es que se podrá conceder algunos días, pero no perder la prestación, porque es algo que hemos sido muy tajantes en el sentido de que nosotros exigiremos lo que por ley nos corresponde, no estamos pidiendo cosas extraordinarias sino lo que se establece por normativa".

Son mil 600 trabajadores que están peleando por su pensión, el retroactivo y el aguinaldo, en total se les debe 192 millones de pesos "la parte retroactiva debió haberse cubierto el 25 de octubre y el aguinaldo el día de hoy 24 de noviembre, por eso estuvimos en comunicación con ambas dependencias, de tal forma que ya garantizamos el pago de un mes de la pensión pero queda pendiente el tema del pago del retroactivo de estos 1600 compañeros y el pago de aguinaldo".

El día de hoy salieron a marchar por las calles de Reforma y prometen que pudiera continuar la protesta en caso de que no se establezcan las fechas en concreto para el pago pendiente de los trabajadores "es importante establecer comunicación para que no haya ingobernabilidad, exigimos respeto para los jubilados pero no únicamente para ellos sino también para los activos, y está pendiente 30 millones de pesos para el pago de Bono de calidad de vida de los jubilados del ISSSTE, estamos hablando de 12 mil afectados, y traemos por lo pronto, el compromiso para que en el transcurso de la semana que entras se puedan cubrir esos recursos y se pueda disponer para depósito de 2 mil pesos por compañero jubilado".