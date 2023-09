Docentes de telesecundaria en SLP denuncian impagos ante Dolores Padierna

Caso por caso serán investigados los mil 200 maestros de Telesecundaria a quienes no se les ha pagado completo su salario desde hace décadas, fue el acuerdo al qué llegó Dolores Padierna, directora general de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Educación Pública, SEP, quien estuvo en San Luis Potosí para revisar este caso.

El senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Primo Dothé Mata, una comitiva de maestros de Telesecundaria y el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, se reunieron con la funcionaria federal para visibilizar lo que está ocurriendo en San Luis Potosí.

María Dolores Padierna Luna directora general de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la Secretaria de Educación Pública / Norma Rivera | El Sol de San Luis

Hace apenas unos días, un grupo de maestros potosinos acamparon frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México para denunciar que la entidad potosina debe millones de pesos a los docentes potosinos a pesar de que éstos cumplen con sus jornadas de trabajo solo les pagan una quinta parte de su salario. Hay ejemplos de que hay potosinas que han laborado por cuatro décadas y que solo les han pagado 96 quincenas de las 960 que se les debe.

El senador de la República Mexicana por San Luis Potosí, refirió que Dolores Padierna Luna vino a definir qué ruta van a seguir con relación a este fenómeno, a poner comunicación entre el gobierno federal y estatal.

"Se acordó que las dos dependencias van a revisar estos casos, ya quedó claro que es una demanda legítima y por eso se atenderá caso por caso en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y el Congreso de la Unión para ver este tema en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024".

No se estableció una fecha perentoria para definir algún resultado sobre la revisión de estos expedientes pero ahora se tiene algo de confianza porque se está dando este enlace con el gobierno federal.

No se descarta llevar a cabo otra reunión entre autoridades estatales y nacionales "no es la primera reunión, hay mucho que debatir, lo bueno es que ya saltamos si es o no una exigencia pública. Los maestros van aquedar conformes hasta que se les pague lo que se les debe, queremos una solución dentro de la legalidad".