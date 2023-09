Acusan a Gabino Morales de soberbia tras desairar reunión en el Congreso

El delegado de los Programas para el Bienestar del Gobierno Federal en San Luis Potosí Gabino Morales Mendoza desdeñó a la Comisión de Salud, al Congreso del Estado y a las y los potosinos, al no atender la invitación respetuosa que se le hizo para tratar temas relacionados con la salud, el INAPAM y otros relacionados a su función.

Así lo señalaron la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y el diputado José Luis Fernández Martínez coordinador del GP PVEM y presidente de la Comisión de Gobernación, quienes coincidieron en que “en la función pública, la soberbia no es un buena consejera”.

La diputada Cepeda Echavarría dijo que “el tema de la salud es de lo más importante en nuestras vidas, nos duele, nos lastima y nos preocupa fuertemente; invitamos al delegado federal Gabino Morales a una reunión de trabajo para ver temas de los adultos mayores y dijo que no podía asistir y no fue”.

“Es muy lamentable que el delegado federal le dedique más tiempo a hacer Tik Tok y no se dé el tiempo para ir a la Comisión de Salud, en donde muchos abuelitos se han acercado para muchas dudas al respecto. Y quiero aclarar, no es grilla. Esto no es grilla. Ni tampoco quiero que se politice”.

Cepeda Echavarría añadió que “desde este Poder Legislativo queremos siempre tener diálogos responsables con todas y todos. Quiero decirle al señor delegado que asuma su responsabilidad, que se ponga a trabajar y que no señale nombres si no tiene los pelos de la burra en la mano”.

Por su parte el diputado José Luis Fernández, manifestó que “dice Gabino Morales que participa en una jornada nacional de más territorio, menos escritorio. Y le dice categóricamente a la presidenta de la comisión de Salud que el Congreso no es autoridad para citarlo. Hay que hacer una precisión, no se le citó, se le invitó”.

“Pudiera entender que el señor Gabino Morales no considere digno esta representación popular, para asistir a tener una charla con las diputadas y los diputados de la Comisión de Salud. Pero el señor es funcionario público. Luego después se quejan que aquí tomamos decisiones sin tomarlos en cuenta. No preguntaron, no consultaron, dicen”.

Manifestó que “en esta legislatura hemos dado muestras de estar abiertos a que todos con libertad puedan participar y puedan exponer. Y lo que hacemos es una invitación a que se sumen a transformar San Luis, que es una misión de nosotros como legisladores, del Poder Ejecutivo en manos del Gobernador Constitucional, del Poder Judicial, de los 58 Ayuntamientos, pero también de las delegaciones federales”.

“Le hago es un llamado a la humildad, porque probablemente en la siguiente Legislatura aquí va a estar sentado en una curul, haciendo el trabajo de nosotros. Y creo que no le va a gustar que lo minimicen o lo desdeñen; hay que decirle al compañero que voltee a ver el ejemplo de los demás delegados. En esta misma representación hemos contado con la distinguida presencia de muchos delegados. Vino el delegado de Sedatu, el de la SCT, recientemente el de Conagua, y no les pasó nada, ni perdieron autoridad, ni se vieron minimizados, ni se hicieron chiquitos, sino al contrario, se ganaron todo el respeto de nuestros legisladores”.