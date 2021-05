Distinción de alumnos a los Profes en su Día

Hoy día del Maestro, los docentes y los alumnos se unen en una sola voz, para reconocer la labor que desempeña cada uno, los estudiantes por su parte declaran a El Sol de San Luis, que son sus guías y que desempeñan una gran labor para prepararlos y poder enfrentar la vida con éxito, los profes por su parte dicen que su mayor satisfacción es ver realizados a sus alumnos. ¡Felicidades Maestros!

El profesor Adán Benítez Cardoso, un experto en la educación opina de su labor por muchos años dentro de las aulas, y señala que la satisfacción con los muchachos es verlos convertidos en pequeños empresarios, catedráticos, gerentes, conductores de televisión y padres de familia que “me presentan con sus seres queridos con orgullo destacando lo que les dije en las aulas”. Respecto a la Pandemia acuñamos un nuevo concepto sinergia que implica la suma de esfuerzos con empatía y humanidad, es un área de oportunidad que aprovecharon alumnos que entre comillas no cumplían en clases presenciales. La Pandemia detonó la creatividad y habilidades innatas de los muchachos que demuestra la teoría de adaptación de Charles Darwin.

Y para el profesor Armando Rodríguez, catedrático de múltiples instituciones y del Tecnológico Superior, afirma que la mayor satisfacción de su labor es saber que los alumnos se realizan en las empresas y comprueban que lo aprendido en las aulas es la realidad.

“La pandemia nos ha bloqueado el dinamismo, porque el lenguaje corporal es maravilloso en la enseñanza, ya no somos los mismos, ni mis alumnos ni yo, esperemos que pronto se termine esta pandemia para retornar a las aulas”.

El ser docente,dice Inés García genera una satisfacción enorme al observar los progresos del estudiante, al notar cómo aprende, se apropi de los conocimientos y la movilización de estos, aprenden sobre ellos mismos del como adquieren el conocimiento (Metacognición), hacia dónde caminan.

Lo que más se extraña de la escuela y el aula por esta pandemia, son esos gritos, esas sonrisas, esas palabras de “Maestra la extrañe, maestra vamos a contar chistes; esa interacción que hoy se ha perdido y es a través de cámaras y no sabe igual, hasta parece que esta uno con el fantasma.

QUE NOS DICEN LOS ALUMNOS DE SUS PROFESORES

Rodrigo Morín afirma que, en lo general aprecio a los maestros porque ellos son una guía que nos enseñan cosas para poder sobrevivir en el mundo y nos preparan para el mañana. Los maestros son gente que tienen la visión de enseñar para dar generaciones de alumnos al mundo más preparados y listos.

Karim Padilla por su parte afirma que son profesionales que dedican su tiempo y sabiduría para enseñarnos lo que ellos saben y nos preparan para conseguir el éxito en la vida profesional.

Carmen Rivas, dice que “aprecio a los maestros porque han sido mis guías, me han ayudado, y han estado ahí viéndome crecer, los felicito por su excelente trabajo y por formar parte de nosotros y de nuestra formación”.

Diana García, señala que son un gran ejemplo de valentía, de tenacidad, honestidad, amor hacia nosotros, son parte fundamental de nuestra vida como estudiantes en cualquier etapa, gracias a ellos adquirimos conocimientos de una mejor manera, nos apoyan, escuchan y entienden...

Nos hacen ser valientes y nos enseñan a no tenerle miedo a equivocarnos ya que de ello aprendemos y seremos mejores, una vez que nos contraten en alguna empresa.

Fernanda Rojas, dice que “por lo que soy ahora, me regalaron un pedacito de enseñanzas en mi vida y gracias a ellos quiero lograr todo lo que me proponga porque me enseñaron a demostrar lo capaz que puedo ser en todas las adversidades”.

Eduardo Cázares, aprecia y felicita a sus maestros porque nos han hecho mejor persona cada día, ya que tienen vocación y muchísimo aguante para enseñarnos, les doy las gracias por enseñarnos sus conocimientos y las gracias por darse el tiempo para explicarnos cuantas veces sea necesario.