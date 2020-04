Distanciamiento entre AMLO y empresarios traerá consecuencias graves: Coparmex

El distanciamiento que ha marcado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el sector empresarial podría traer graves consecuencias económicas y sociales, principalmente porque en esta pandemia por el Covid-19 no ha mostrado verdadera apertura con los diferentes sectores productivos del país.

Manifestó lo anterior el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien coincidió con lo señalado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el mandatario federal les cerró las puertas a los empresarios al ignorar las propuestas que estos le hicieron para incluirlas en el plan de reactivación económica.

Local Covid-19 no generará despidos en las empresas, se protegerá la plantilla laboral: IP

En ese sentido, comentó que ya el país está atravesando dos problemas fuertes, uno es el de salud por esta pandemia (el cual es prioritario atender) y el otro es el cómo garantizar la supervivencia económica de todo el sector productivo del país, el cual no tener colores ni ideologías, y que es el que genera la riqueza y las fuentes de empleo.

No obstante insistió que si el presidente no deja de lado su indiferencia hacia el sector productivo, hacia lo empresarios que le apuestan a diario a México, se podría desencadenar una crisis social y de inseguridad, “desembocada en hechos violentos por la desesperación de millones de mexicanos que no tengan alimentos o que hayan perdido sus fuente de trabajo”.

Ante ello, el empresario consideró que el panorama que se vislumbra será complicado, por lo que reiteró que el sector empresarial no busca que les regale nada, sino que piden que el Gobierno Federal eche a andar un verdadero plan de contingencia a 90 días, y que se les dé la oportunidad de aplazar las obligaciones fiscales, para tener el flujo necesario y poder pagar las nóminas a su trabajadores y el gasto operativo esencial que las empresas necesitan para no bajar la cortina, como es el agua, la luz, etc.

“Son las mipymes las que sostienen a este país y él por su revanchismo político y personal, que debió haber dejado al ser elegido presidente y del que no ha podido desprenderse, está generando un problema mucho mayor que es la polarización de la sociedad mexicana, el odio que existe él lo está transmitiendo en sus mensajes, responsabilizando al sector empresarial por la pérdida de casi 350 mil empleos”, expresó.