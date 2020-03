Teme Coparmex pérdida de empleos en mipymes si se prolonga la contingencia

Si la contingencia sanitaria por el Covid-19 llegara a durar más de 90 días, se podría correr el riesgo de que se pierdan algunos empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas, pues este sector es más vulnerable debido a que no cuentan con la capacidad financiera necesaria, ya que viven de las ventas y el flujo que se genera diariamente.

Manifestó lo anterior el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien comentó que México es un país de mipymes, las cuales generan un 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y más del 80 por ciento de los empleos formales, por lo que será fundamental el apoyo que brinden los tres niveles de gobierno para poder salir adelante de esta situación.

“Estimamos que la caída en el PIB podría ir desde el uno hasta el seis por ciento, y eso representaría perder aproximadamente un 10 por ciento de los empleos formales que hay en México, que serían más de dos millones de empleos formales”, expresó.

Por otro lado, dijo que también hay gran preocupación por lo que ocurrirá con el sector informal, pues a final de cuentas también son mexicanos que se verán afectados por esta situación; en ese sentido explicó que en nuestro país el 55 por ciento de los empleos que se generan pertenecen al sector informal, los cuales también están en riesgo de perderse por la falta de actividad económica.

“Desafortunadamente no se tiene un registro estadístico como tal en el ámbito informal, entonces no se sabe con exactitud cuántos empleos estarían en riesgo, pero sí evidentemente van a sentir los estragos porque no habrá consumo y si se llega a una fase 3 se verán muy afectados”, añadió.