Disminuyen embarazos adolescentes en Soledad

Actualmente en Soledad de Graciano Sánchez no se tiene registro de casos de embarazos adolescentes en las escuelas secundarias y preparatorias del municipio, una situación que se atribuye a que actualmente hay mas información y una mejor educación sexual.

Así lo reconoció el titular de la Dirección de Educación en el municipio José Juan Castro Castillo, quien dijo que es una situación que ha cambiado considerablemente, una muestra de ello es que en los últimos años, solo se tiene identificado en caso de embarazo en adolescentes, el cual ocurrió en el trienio pasado.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“En secundaria y preparatoria han disminuido considerablemente el numero de casos de embarazos adolescentes, en lo que va de la administración no tenemos registrado ninguno, eso no quiere decir que no se presenten, pero si es un indicador de que el número de casos va en descenso” explicó el funcionario.

Que agregó que otro punto que también ha cambiado, es la estigma que antes se tenía sobre las jóvenes adolescentes que resultaban embarazadas, ahora ya nos las etiquetan, ya que anteriormente los padres de familia no las dejaban continuar con sus estudios y ahora hay mas apoyo, pues les piden que continúen y no abandonen la escuela.

Castro Castillo considera que esta baja en los casos de embarazos adolescentes, se debe sobre todo a que ahora hay una mayor formación académica y un mayor acceso no solo a información, sino también a métodos anticonceptivos.