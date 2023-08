Disminuye más del 80% cantidad de basura en las calles

El programa Soledad Limpio ha dejado resultados positivos pues a la fecha se ha detectado una disminución de mas del 80 por ciento en la cantidad de basura que la gente deja en bolsas de basura en la calle, por lo que se espera que pueda ser ampliado en más colonias del municipio.

Así lo señaló la titular de la Dirección de Ecología en Soledad de Graciano Sánchez Teresa de Jesús Zúñiga Maldonado, quien indicó que este programa arrancó en las colonias en donde se identificó como un problema grave el que las personas no esperarán al camión recolector y dejarán su basura en la calle, generando un problema.

Sobre las colonias en las que se ha trabajado con este programa, la funcionaria indicó que son la cabecera municipal, San Felipe, Azaleas, Hogares Obreros, Hogares Ferrocarrileros, además de Azaleas, en donde reiteró que la cantidad de basura acumulada en las esquinas ha disminuido.

“El programa Soledad Limpio con el que hemos hecho varios recorridos por varias colonias del municipio en donde detectamos que la basura era un problema grave debido a que la dejaban en las esquinas sin esperar al camión de la basura, ha tenido éxito al momento, consideramos que ha disminuido en mas del 80 por ciento la cantidad de desechos que dejan en la calle, lo que nos ha evitado problemas como la presencia de fauna nociva” dijo en entrevista la funcionaria.

Quien dijo que si bien los resultados han sido buenos, no se puede bajar la guardia, por lo que inspectores de la Dirección de Ecología continúan realizando inspecciones continuamente para detectar a quien incurra en una falta al dejar su basura en la calle, indicando que hasta el momento no se han puesto sanciones, pero no se descarta que se puedan aplicar, debido a que ya la gente sabe que es algo que no debe de hacer.

En lo que se refiere a si se tiene la posibilidad de ampliar el programa, Zúñiga Maldonado dijo que si, que se espera sea en las próximas semanas cuando esto ocurra, explicando que si bien ya se trabajó en las zonas donde la situación era más crítica, se estarán visitando otras colonias en donde también la gente deje la basura en la calle.