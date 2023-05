Discriminan más por preferencias sexuales que por tatuajes: STPS

En San Luis Potosí no se han tenido quejas de discriminación por tener tatuajes, pero sí por otras causas, señaló Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Hace unos días, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, aprobó una iniciativa con la que se busca evitar la discriminación por tener tatuajes o modificaciones corporales cuando buscan empleo.

Sobre este tema, Garza Álvarez indicó que en la STPS no se han recibido denuncias de discriminación por tener tatuajes, "no dudo que haya casos, pero no podemos entrar (a verificar en las empresas) si no hay denuncia".

Mencionó que hay otras cuestiones por las que sí se han tenido denuncias de discriminación, por ejemplo, por las preferencias sexuales de las personas o porque se desempeñan como cuidadoras.

Precisó que son dos quejas de despido injustificado contra personas trans, y dos de cuidadoras a las que no se les permitió hacer adecuaciones en sus horarios para poder desempeñar esa otra tarea; una de estas últimas es contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así mismo, señaló que la mayoría de las veces, las denuncias de discriminación se dan en el comercio, pues en el caso de las empresas de la Zona Industrial, al tratarse en su mayoría de inversiones extranjeras, cuentan con una política avanzada en inclusión laboral.

Garza Álvarez atribuyó al discriminación a que aún hay personas que "son conservadoras y no les gusta el aspecto, pero el trabajo no está sujeto al aspecto, sino a la eficacia con que lo realizan", y agregó que la discriminación laboral se puede sancionar con multas que van de las 250 a las 5 mil UMA's, según la cantidad de personas que hayan sido discriminadas.