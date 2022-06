Diputados llaman a comparecer a director del INTERAPAS

Ante la indiferencia, inacción y nulos resultados en la prestación del servicio de agua potable a los habitantes de la Capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, el director del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) Enrique Torres, fue citado a comparecer ante la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

No solamente se abordará por enésima ocasión el tema de las fallas en el acueducto de la presa El Realito, que casi permanentemente dejan sin agua a miles de familias de un sector de la capital, sino que se le preguntará sobre las acciones que está tomando para solventar las situaciones diversas como problemas con los medidores, socavones, obras abandonadas, pocos sin funcionar, etcétera, informó la presidenta de la Comisión diputada Dolores Eliza García Román.

La comparecencia del titular del INTERAPAS se llevará a cabo la próxima semana y se abordarán todos los temas relacionados a su responsabilidad, que surgen precisamente de la inconformidad de los ciudadanos que, incluso, han realizado manifestaciones porque e sla única manera en que se les escucha y atiende, aunque no siempre se les resuelven sus reclamos que son por la falta de agua potable.

La legisladora señaló que es una realidad innegable que el INTERAPAS le ha quedado a deber a los habitantes de la capital, pero también a los de Soledad de Graciano Sánchez, son muchas personas las que sufren por la falta de agua “y cualquier persona que padece esta situación, reaccionaría reclamando para que le solucionen el problema, es algo entendible”.

García Román expuso que “debido a las condiciones de sequía que prevalecen, si antes estamos con serios problemas ahora estamos peor, no hay agua y la autoridad no actúa, sin agua no vivimos los humanos, las plantas ni los animales; el presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS es quien debe determinar si el titular del organismo debe permanecer en el cargo”.