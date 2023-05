Diputado no pagará cuotas al PAN porque “quién sabe a dónde se vaya ese dinero”

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández reconoció que tiene adeudos de cuotas con el Comité Estatal del PAN pero advirtió que seguirá aplicando el dicho que dice: “debo no niego, pago, no quiero”, ya que no confía en el manejo financiero que hace la presidenta del partido Verónica Rodríguez.

Como muchos militantes del partido, el ex presidente de ese instituto político afirmó que los manejos financieros no son claros, los comités municipales no tienen recursos, hay muchas carencias y es mejor no darle dinero a la dirigencia porque en realidad nadie sabe a dónde va a parar.

Aclaró que ha pagado las cuotas del partido en la proporción que corresponde al GP PAN, y que no lo hará al CDE hasta que no transparente el recurso que ejerce, para evitar que se gaste en alcohol en alguna cantina.

El legislador indicó que el partido se niega a transparentar el recurso público que ejerce y castiga constantemente a los comités municipales, a quienes no les entrega sus prerrogativas y sufren hasta para pagar la renta de algunos comités.

“Efectivamente he pagado parcialmente mis cuotas, la parte que corresponde al GPPAN, la he liquidado en tiempo y forma y pueden constatarlo con mis coordinadores que he tenido; y mi negativa tiene que ver con la falta de transparencia del recurso público en el partido estatal” enfatizó.

Juan Francisco Aguilar indicó que no hay fecha fatal para pagar sus cuotas; puede hacerlo antes de la campaña si decide participar; o bien, hasta que cambie la administración del comité o en su casa hasta que cambie el comité.