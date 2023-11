Diez nuevos pozos comenzarán a operar en diciembre, promete Galindo

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, aseguró que en una o dos semanas más se estará conectando a la red una decena más de pozos una vez que éstos cuenten con energía eléctrica; sin embargo, destacó que la crisis hídrica sigue vigente, porque no ha llovido, no hay agua en las presas que abastecen a la capital y no se han recargado los mantos acuíferos.

“En diciembre vamos a conectar diez pozos; nos hace falta energía eléctrica, pero la Comisión Federal de Electricidad con mucho compromiso con ciudad agilizo los trámites para que los pozos se conecten a la luz”, detalló.

Sin embargo, reiteró que el mayor problema que se sigue enfrentando es la falta de agua de lluvia, y recordó que no ha recibido respuesta a la solicitud que presentó hace casi un año para que la zona metropolitana de San Luis Potosí se declarara zona de desastres natural.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“No nos han mandado contestaciones, pero a partir de esa petición desde el Gobierno Federal nos autorizaron 44 millones de pesos para perforar tres pozos, pero lo que queremos no es dinero sino atención a la ciudad”, aseveró.

El Presidente Municipal insistió en que sigue la crisis hídrica que, gracias a la intervención municipal que se dio en su momento y hasta la fecha, no se ha convertido en una catástrofe.

Hasta el momento, calculó, se han erogado unos 300 millones de pesos entre perforación de pozos, contratos de pipas, reparación y rehabilitación de más de 40 pozos, en reparar alrededor de siete mil fugas.

Por otra parte, y luego de dar el banderazo de las obras de regeneración de la avenida Venustiano Carranza, Galindo Ceballos indicó que seguirá pendiente la continuación de la ciclovía en esa arteria, y el que se mantenga o se remueva dependerá de la decisión que se tome en el seno del Consejo de Movilidad, próximo a sesionar.

Indicó que las ciclovías deben ser bien estudiadas: Tanto a la de Carranza como a la de Himno Nacional “les faltó un estudio de movilidad; las ciclovías comunican, deben comunicar y les faltó eso”.