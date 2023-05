Detenidos en SLP, amparos contra reglamento de la ley antitabaco

De manera "extraña", no se han resuelto los amparos que presentaron restauranteros en San Luis Potosí contra el reglamento de la Ley Antitabaco, indicó Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Luego de que en el mes de febrero se presentaron alrededor de 100 amparos por parte de restaurantes potosinos en contra del reglamento de la Ley Antitabaco, Kasis Chevaile indicó que "ha pasado una cosa curiosa en San Luis, cada que se fija una cita para que el juzgado se presente y haga una verificación de la afectación, se cancela porque no fue notificada la autoridad federal, es un poco raro".

Mencionó que mientras en San Luis Potosí se tiene esta curiosa situación, en otros estados de la República ya se han obtenido resoluciones a favor de los restaurantes, no sólo con la suspensión provisional, sino la definitiva, pues señaló que los restauranteros han demostrado que no hay vínculo entre el consumo de alimentos y bebidas, y el consumo de tabaco, "no se ha demostrado que genere un problema".

A ello sumó el hecho de que también por parte del sector comercio se han ganado amparos en contra del reglamento, aunque en su caso es porque se les prohibió tener los cigarros a la vista.

Cabe recordar que el reglamento de la Ley Antitabaco entró en vigor este año y en él se prohibió suministrar alimentos y bebidas en las áreas de fumadores, además de establecer requisitos como que las áreas de fumar estén a cierta distancia del resto de las mesas en los establecimientos, que no se encuentren en áreas de paso, y que no estén limitadas por muros sino totalmente al aire libre.