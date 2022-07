Detecta UASLP deficiencias en habilidades matemáticas en aspirantes

Por las estadísticas que se tienen de años anteriores la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, considera que las habilidades matemáticas son el área en la que los aspirantes del nivel educativo superior tienen más fallas, las que seguramente se recrudecieron con la pandemia por Coronavirus, aunque todavía no se hace el análisis de los resultados del examen de admisión 2022.

Las deficiencias que se traen desde la educación media superior propician que los jóvenes no cuenten con este tipo de habilidades sin embargo se añadió que muchos de los estudiantes no se pudieron adecuar a la modalidad híbrida y a distancia y seguramente ello generó que no se den los mejores resultados en esta área.

Esta misma semana, Alejandro Zermeño Guerra, rector de la máxima casa de estudios, dijo que los jóvenes que egresan del nivel medio superior, tienen como principal falla, las habilidades en las matemáticas, y expuso que esa deficiencia, no sólo es entre los jóvenes de la entidad potosina, sino que es un fenómeno que se encuentra detectado entre todo el sector juvenil del país.

Con dos años de estragos por la epidemia del Covid-19, admitió que otras deficiencias que prevén detectar entre los jóvenes, serán en las capacidades de socialización y por consecuencias, esquemas de trabajo en equipo o grupales.

“Por dos años los jóvenes no convivieron con nadie”, por lo que sostiene que existen serias deficiencias aunque apunta el principal reto está dirigido hacia las áreas de matemáticas.

También sostuvo que en los casos de los jóvenes que ingresan a las ingenierías o ciencias, en las que es más común el uso de las matemáticas, cuatro o cinco de cada 100 alumnos, tienen niveles muy aceptables en esas áreas.

Para solucionar estas carencias, la UASLP, tiene que realizar cursos de nivelación previos, para que puedan desarrollarse en su formación educativa y así no interferir con el conocimiento general de las materias.