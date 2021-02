Desatienden a enfermos de Covid-19, en clínica 2 del IMSS

Total desorganización para la atención de pacientes con síntomas de Covid-19 denunciaron familiares de derechohabientes de la clínica número dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lamentan la deshumanización del personal que ha derivado en el deceso de varios enfermos.

Explicaron que la desorganización al interior de la clínica dejó a pacientes sin solicitudes para análisis clínicos que debieron hacerse con antelación; los laboratoristas alegaron que durante días no recibieron ninguna petición.

“El material sí estaba, lo que no estaban eran las solicitudes de los médicos; ellos deben revisar a los pacientes y mandar la solicitud al laboratorio, si no aquí no trabajan”, se explicó.

De acuerdo con los denunciantes, que pidieron el anonimato porque todavía tienen familiares internos en la citada clínica, ubicada en las calles Cuauhtémoc y Benigno Arriaga, en esta capital potosina, durante días se desatendió a enfermos de Covid-19.

Inclusive, el personal no se había percatado que varios pacientes ya habían fallecido y, aun así seguían conectados a los tanques de oxígeno.

“No mandaban solicitudes para análisis clínicos; desde el jueves de la semana anterior estaba los pacientes sin que les tomaran los análisis, hasta que el pasado miércoles subieron al piso Covid para revisarlos”, relataron, y aseguraron que la situación “era terrorífica”, como si se tratara de una película de guerra, con pacientes gritando y quejándose, y otros muertos con el tanque de oxígeno todavía conectado”.

Lamentaron la deshumanización del personal y la ausencia de criterio del director de la clínica y del responsable de medicina interna; este último, no ingresa al área Covid y, desde la puerta, grita al personal para que le den informes y estadísticas.

“Fue el miércoles, cuando se dieron cuenta que varios pacientes habían fallecido; esto es una situación muy sensible que tiene que cambiar”, lamentaron.

