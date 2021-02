Preocupa a empresarios posibles afectaciones por la nueva cepa de Covid-19

Líderes empresariales han manifestado su preocupación ante la aparición de una nueva cepa de Covid-19 en San Luis Potosí, pues temen que esto venga a recrudecer aún más la situación de salud y económica que hoy se está viviendo tanto en la entidad, como en el resto del país y del mundo.

El presidente de la UUZI, Ricardo Pérez Castillo, señaló se mantendrán trabajando de cerca con las autoridades sanitarias para ir viendo cómo avanza esta nueva cepa de coronavirus, y aunque hay gran incertidumbre sobre cómo esto afectará principalmente a la economía, confían que se pueda mantener controlada la situación y no se prolongue más la pandemia.

En ese sentido, dijo que el comportamiento de esta nueva cepa dependerá mucho de la llegada oportuna de las vacunas a nuestro país, y el modo en el que sea manejado el proceso de vacunación, por lo que es importante que desde los tres niveles de gobierno se le dé prioridad a este tema.

Por su parte, la presidenta de la CANACINTRA, Clara Leticia Serment Cabrera, consideró que el no cerrar las fronteras influyó en que se siguiera propagando el Covid-19 y por ende que surgieran nuevas cepas en el país, y lamentablemente el Gobierno Federal no ha sabido manejar adecuadamente la pandemia. Ante ello, apuntó, será necesario cambiar la estrategia de Salud pues no se ve que realmente haya una diminución en los contagios y las defunciones.

“Hay un foco importante en el transporte público, los mercados y tianguis, pero son sectores que difícilmente pueden cerrar porque no hay un apoyo para las personas que viven al día. Mientras no se den apoyos a esos sectores de la población, pues también será difícil controlar la situación”, indicó.\u0009

Finalmente el presidente de la CANIRAC, Juan Carlos Banda Calderón, comentó independientemente de la nueva cepa, no se deben dejar de lado los protocolos sanitarios, sino por el contrario, se deben seguir reforzando, hay que continuar con el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos y privados, mantener la sana distancia, desinfectar antes y después los espacios de trabajo, entre otras medidas.

“Continuamos con los protocolos avalados por el sector Salud. Seguimos trabajando duro, no sólo por si se presenta una u otra cosa, sino para regresarle la confianza a nuestros comensales, porque somos una industria segura, y no somos un lugar donde la gente pueda correr riesgo de contagio”, expresó.