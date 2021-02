Amor en tiempos de pandemia: matrimonios rotos, otros fortalecidos

Las relaciones de pareja y el nexo sentimental que existe entre ellas, se ha puesto a prueba más de una vez dentro del transcurso de esta pandemia, lo que ha originado un cambio en las dinámicas de convivencia y por supuesto en el autocuidado físico y emocional.

Así lo mencionó la Psicóloga y Sexóloga Elizabeth Pastrana, terapeuta de parejas, quien remarca que actualmente los noviazgos en tiempo de pandemia y sus maneras de relacionarse no han cambiado del todo.

“Los noviazgos siguen, encuentran maneras de continuar con su relación afectiva e incluso salen para brindar un tiempo de atención a su pareja, aunque este tiempo sea aún más reducido para acortar las probabilidades de contagio por Covid-19”.

No obstante, menciona esta especialista, que son las relaciones matrimoniales las que hoy día sufren las graves secuelas de esta pandemia, “No es que la pandemia haya traído algo malo a estos vínculos, sino que fue un detonante para decidir si se continúa o no, con este tipo de compromisos. Las personas como individuos han sido hoy aún más capaces de darse cuenta de lo que no les agrada y de lo que pueden soportar y no”.

Y es que la rutina diaria y la gran cantidad de distractores que intervenían anteriormente en las parejas antes de la llegada del coronavirus, influenciaba su manera de relacionarse. “Las actividades sociales hacían a las parejas sobrellevar el matrimonio y cualquier malentendido que pudiera surgir, pero con esta epidemia, muchas personas han decidido finalizar sus matrimonios porque existe el tiempo de ser más analíticos y aceptar que estos compromisos dejan de funcionar para ellos”, remarcó Pastrana.

Pero también no todo se ha desvanecido. Hay parejas que reforzaron la confianza, la responsabilidad afectiva y el compromiso mutuo. “Muchas parejas aprovecharon este tiempo para conocerse verdaderamente, se volvieron más empáticos, observadores y descubrieron facetas que desconocían el uno del otro.”

Ahora los más importante para las relaciones en pareja, recalca Pastrana, es reducir los niveles de estrés, “La palabra “Covid-19” cimbra de manera preocupante la forma en la que nos relacionamos, esta pandemia implica sobrellevar ciertas complejidades emocionales, que influyen en la convivencia de pareja”.

“Lo recomendable para todas las parejas, es que mínimo una hora a la semana pregunten cómo se siente su ser amado, un ¿cómo estás?, ¿Te puedo ayudar en algo?, ¿cómo te sientes?, son la clave para poder salir adelante en la relación, pues son muchos los factores que causan conflictos en las relaciones, un “Te apoyo”, puede cambiar mucho la situación”.

Precauciones ante la nueva normalidad

La Psicóloga y Sexóloga Elizabeth Pastrana, puntualiza que ante la presencia del Covid-19, fue inevitable la transformación en las formas de convivencia que exigen llevar a cabo ciertas precauciones sanitarias para evitar vulnerar la salud del otro por la presente crisis de salud pública. “Hoy día los noviazgos llevan a cabo un régimen de autocuidado “obligado” para prevenir el contagio, el uso de cubrebocas y las relaciones a distancia son algunos de ellos”.

Y así lo refiere también la médico general Dra. María de Jesús López, quien enfatiza el tipo de precauciones sanitarias que deben de llevar a cabo las parejas al momento de convivir o verse en medio de una contingencia.

“El Covid-19 implica nuevos retos, como el distanciamiento social o el confinamiento en casa. Para aquellas parejas que continúan teniendo citas o bien teniendo una convivencia esporádica, lo importante para ellas es que reconozcan que estamos ante una situación crítica de salud pública y que por ello el acercamiento será distinto”.

“Es esencial que mantengan en lo más posible el uso de cubrebocas, tienen que atender las disposiciones de salud que implica la “sana distancia”, evitar los besos y el contacto físico en lo posible, pues hasta el día de hoy los casos asintomáticos de Covid-19 prevalecen.

De no ser así es posible que vulneren no sólo su propia salud, sino también la de los integrantes de su familia, como padres, abuelos y hermanos”.

“Para los que son cónyuges o tienen una convivencia diaria, lo importante es atender las medidas sanitarias tanto en el hogar, como con ellos mismos. El uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, mantener sus áreas de convivencia limpias y desinfectadas, y formar rutinas que impliquen el autocuidado, como el evitar salir a reuniones o estar en sitios que impliquen un grado riesgoso de contagio, son algunas de las maneras que permitirán evitar el contagio del Covid-19”.

“En cuanto a las relaciones sexuales hasta el momento se desconoce si el SARS-CoV-2 se transmite por vía sexual, sin embargo, no hay que desestimar que este tipo de acercamiento puede conllevar un grado crítico de contagio. Es por ello que la abstinencia o las prácticas sexuales seguras se consideran medios preventivos necesarios”.

Estas dos especialistas concuerdan en que la pandemia por Covid 19 llegó a modificar la convivencia diaria de las personas, lo que implica que hoy más que nunca se deben atender las normativas de salud para el cuidado propio y el de los demás. Adaptarse a la pandemia conlleva también nuevas formas de amar y tener otras maneras de contacto físico, que al final pondrán a prueba qué tan capaz se es para tolerar y superar las dificultades que provoca la presencia del Coronavirus y su impacto en una relación.

