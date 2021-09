Desabasto de chips sigue sin afectar a la planta BMW en SLP

De momento la Planta de BMW Group San Luis Potosí no ha tenido que hacer ajustes en su platilla laboral, horarios o líneas de producción por afectaciones respecto al desabasto de semiconductores a nivel mundial, pues afortunadamente esta situación no ha impactado a la automotriz alemana.

Aseguró lo anterior Carlos García Siller, gerente de entrenamiento de Recursos Humanos, Marketing y Programas de Talento en BMW Group, quien comentó que, a pesar de que la falta de chips no sido un problema para que ellos puedan continuar con su producción, la empresa está preparada para enfrentar cualquier imprevisto que pudiera surgir.

En ese sentido, dijo, el área de logística de la armadora se encuentra trabajado arduamente para hacer lo posible por mantener siempre el stock suficiente no sólo de semiconductores, sino de toda la proveeduría en general necesaria para la fabricación tanto del BMW Serie 3 como del BMW Serie 2 Coupé.

“Hasta el momento hemos sido de los afortunados que no han tenido una crisis por falta de chips, sabemos que varias plantas en México y a nivel global han tenido que adaptarse, pero nosotros no hemos sido afectados por ello. Estamos preparados para cualquier situación, confiamos en nuestro equipo y afortunadamente no nos hemos visto afectados”, expresó.

