José Alberto Casas, el mexicano que diseñó el nuevo BMW Serie 2 Coupé

“Con un poco de talento y trabajo duro se puede llegar a donde uno quiera”; manifestó el diseñador mexicano José Alberto Casas, quien fue responsable del diseño exterior del nuevo BMW Serie 2 Coupé, que se producirá exclusivamente en BMW Group Planta San Luis Potosí para todo el mundo, al exhortar a los jóvenes a no rendirse y no dejar que “les digan que no se puede”, sino por el contrario, “luchen por lo que de verdad quieren hacer”, pues es posible llegar lejos su te lo propones.

José Alberto Casas es actualmente Diseñador Senior de Exteriores para BMW i y BMW M, dentro de la división BMW Design en Múnich, Alemania; posición que ocupa desde hace 5 años. La constancia en su trayectoria profesional dentro del Grupo, lo ha llevado a participar en el diseño de importantes proyectos para la marca BMW; el ejemplo más reciente es el BMW Serie 2 Coupé.

Cortesía | BMW en San Luis Potosí

Durante el arranque del nuevo BMW Serie 2 Coupé, reconoció que fue una competencia intensa la que hubo entre diseñadores para la creación del boceto y diseño final del vehículo, sin embargo, dijo, fue muy divertido el proceso pues es un modelo muy moderno y “rebelde” que se enfoca mucho al público joven.

Señaló que todo el diseño del vehículo tomó alrededor de año y medio, desde el boceto inicial hasta el modelo de arcilla finalizado (con el cual se toma la decisión final), y destacó que parte de la inspiración se basó en el modelo BMW Serie 2002, que “es un auto compacto y con mucha emoción”.

Cortesía | BMW en San Luis Potosí

“Yo creo que es un modelo mucho más deportivo, con líneas más claras y volúmenes más pronunciados, con más simplicidad. Me encanta todo el coche, pero me gusta mucho la vista lateral, con sus músculos triangulares separan el vehículo en tres partes y eso hace que se vea más robusto, esa es mi parte favorita”, expresó

José Casas inició su trayectoria profesional en BMW Group en el año 2012, al ingresar a BMW Designworks en Los Ángeles, California; dentro del Centro de Diseño de Producto y Transporte, donde colaboró durante casi cinco años. En este lapso tuvo la oportunidad de perfeccionar sus habilidades de diseño alineadas a la filosofía de BMW Group.

Posteriormente, en 2016 José Casas se incorporó al equipo de BMW Design en Múnich como Diseñador Senior de Exteriores, primero para la marca BMW y actualmente está enfocado para BMW i y BMW M. José ha participado en diversos proyectos para la creación de vehículos de preproducción, prototipos y vehículos de producción en serie. Algunos de ellos son: el diseño del concepto BMW Vision M NEXT, que muestra cómo podría verse el futuro de la submarca BMW M; la creación del BMW Vision iNEXT, que es el buque insignia de tecnología de BMW y ahora conocemos como BMW iX; el diseño del paquete deportivo del BMW iX; la renovación de la generación actual del BMW X3 y BMW X4, así como de sus versiones M.

