Denuncian presuntas irregularidades en jardín de niños Celia Carrizales Cervantes

Padres de familia del jardín de niños “Celia Carrizales Cervantes”, ubicado en el fraccionamiento Vergel del Valle, denunciaron que presuntamente la directora de la institución educativa, Luz Elena Rostro, está cobrando cuotas voluntarias que calificaron de ilegales por hasta mil 200 pesos por alumnos y 600 pesos más por cada hermano.

Además de eso hay otra serie de irregularidades que reportan como es el caso de la compra del uniforme, así también les están exigiendo 200 pesos por cada alumno para los productos de limpieza y 800 pesos para que sea la directora de la institución, quien compré los útiles escolares “porque no nos quiere entregar la lista de útiles”.

Los padres de familia también indicaron que los están presionando para adquirir el uniforme a una señora que la directora les impone.

"Le hemos pedido a esta persona que nos muestre los uniformes para poder conseguirlo en otra parte y ella nos contesta que no puede porque es su modelo y que nos esperemos hasta q entren a la institución”.

Asimismo los están obligando a acudir a la institución educativa para realizar labores de limpieza en los salones de sus hijos, pero si se niegan a asistir los multan con 100 pesos.

“El punto no es solo que nos quejemos por pagar la cuota, es que esta directora hace negocio para beneficio propio y no hace nada por la escuela, la cual no cuenta ni con bardas ni más aulas que con lo que cobra podrían ir construyendo poco a poco”.

Los quejosos están solicitando a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, (SEGE), que preste puntual atención a este caso pues recordaron la Ley General de Educación del país prohíbe y sanciona que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

También, señala que en ningún caso la prestación de servicios educativos, como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser supeditados a la recepción de aportaciones, cuotas o donaciones.