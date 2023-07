Denuncian padres de familia irregularidades en la secundaria Solidad

Padres y madres de familia de la escuela secundaria publica Solidaridad denunciaron irregularidades cometidas en la institución por parte de los directivos y docentes de la institución, asegurando que no hay cuentas claras en cuanto al gasto de recursos obtenidos por la cuota de padres de familia.

Son alrededor de 20 personas las que están inconformes, sin embargo debido al temor a que se puedan presentar represalias en contra del alumnado, son solo cinco quienes han hecho publico su inconformidad, detalló una de la madres afectadas por esta situación.

Quien dijo que la principal irregularidad que se ha detectado es que el recurso que se obtiene con el cobro de la Cuota de Padres de Familia, qué onda de alrededor de 2 mil 200 pesos por alumno, no se destina lo que debería, que son mejoras a la escuela, por lo que piden que se entreguen cuentas claras sobre en que se gasta el recurso.

Ya que aseguran no se ha hecho realmente una mejora significativa en el plantel hace por lo menos tres años y lo poco que se ha hecho, se ha asignado a conocidos e incluso familiares de la institución, lo cual no se ha reclamado debido a que muchos padres y madres de familia no se han dado cuenta.

A esto se suma otro punto grave, de acuerdo con la madre de familia que denunció el caso ante El Sol de San Luis, y es que la persona que funge como tesorera de la mesa de padres de familia, no es quien forma los cheques, sino una maestra del plantel, que hace más de cinco años formó parte de la mes directiva y a pesar de que hoy en día no tiene hijos estudiante en la Secundaria Solidaridad, sigue haciéndolo, lo que dijo es a todas luces un acto irregular.

Otras inconformidades tienen que ver con la venta de libros que utilizan como apoyo académico, los cuales tienen un costo que va de 745 pesos a mil 158 pesos, así como la falta de transparencia en cuanto al recurso que se reúne de la organización de eventos como tardeadas y kermeses.

Ante este escenario, las madres y padres de familia piden la acción de la autoridad competente, con la finalidad de que se entreguen las cuentas correspondientes, para así poder comprobar los manejos que se hacen en la institución, los cuales deben ser siempre a favor del alumnado.