Denuncia Sefin mal manejo del Fideicomiso para el Desarrollo Económico de SLP

El Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de San Luis Potosí, fue utilizado en pasadas administraciones para destinar fondos a obras que finalmente no se realizaron, como es el caso de El Metrobús, acusó el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Salvador González Martínez.

El funcionario explicó que, ante ello, el actual gobierno estatal optó por crear el Consejo Consultivo Potosí, con el apoyo del sector empresarial, mediante el cual se delinean los proyectos de inversión pública, en la entidad potosina.

“A falta de operación de ese fideicomiso y de las investigaciones que se realizan del manejo de pasadas administraciones, fue creado el Consejo Potosí, que es donde se tiene el consenso para ejecutar las obras de infraestructura”, indicó el titular de la Sefin.

González Martínez detalló que, además el Fideicomiso actualmente no opera como figura jurídica, no está constituido y no está dentro del presupuesto, siendo la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la encargada de su reactivación, dado que es la dependencia que debe realizar todo el procedimiento, incluida la solicitud de que sea integrado al presupuesto.

No obstante, el secretario de Finanzas apuntó que, pese a ello, la actual administración estatal ha realizado diversas obras de infraestructura, como la rehabilitación y alumbrado de la avenida Industrias; la Base de Operaciones de la Guardia Civil Estatal; el acceso al Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, entre otras que rebasan los mil millones de pesos de inversión.

Además de que próximamente, el gobernador Ricardo Gallardo junto con el Consejo Consultivo Potosí, presentarán los proyectos que serán realizados con la venta del terreno que ocupará la empresa Steel Dynamics, entre los que destacan la continuidad de la vía alterna a la carretera 57 y un puente de acceso a la planta de BMW Group.

Cabe recordar que, el recurso que corresponde Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de San Luis Potosí, que se conforma con los recursos provenientes del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo, mejor conocido como Impuesto Sobre la Nómina.

No obstante, anteriormente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Gerardo Bocard Meraz indicó en entrevista que a la fecha no se ha reunido el Comité de Vigilancia de dicho fideicomiso, el cual regulaba y verificaba que se le diera un buen uso al recurso; también denunció que no se han aportado los recursos correspondientes a 2022 y lo que va de 2023.

Ante ello, desde el sector empresarial han insistido tanto a la Secretaría de Desarrollo Económico como a la Secretaría de Finanzas trabajar en la reactivación del fideicomiso, y que se le dé transparencia al uso de los recursos, pues a final de cuentas estos son en beneficio de la sociedad potosina.