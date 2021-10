Denuncia intimidación de exfuncionarios municipales

Por pugnar por la reubicación de un mercado itinerante que afecta a al menos 25 negocios a su alrededor, y representa riesgos para menores de edad y padres de familia y abuelos, el presidente de la Junta de Mejoras de la colonia Garita de Jalisco asegura ser intimidado y amenazado por funcionarios municipales.

Rosalío González Martínez, estilista y presidente de la Junta de Mejoras de la citada colonia, denuncio amenazas de Gabriel Andrade Córdova, quien fungió como Director de Comercio del ayuntamiento de la Capital, debido a la insistencia de habitantes de las colonias Garita de Jalisco, Viveros, Universitaria y Colinas del Parque, para reubicar un mercado que desde hace años se instala los días jueves sobre una plaza pública, afectando no solo al comercio de la zona sino también a padres de familia y familiares de menores que acuden a un jardín de niños frente al sitio donde se instala el mercado.

“El 97 por ciento de las personas de estas colonias están de acuerdo en que se cambie el mercado, la idea no es que ya no se ponga, si que se ponga pero en otro lugar donde no afecte”.

González Martínez dijo que la intención no es evitar que le mercado se coloque, sino mas bien reubicarlo una cuadra más adelante y que cambie el día de instalación de jueves a sábado, sin que sea escuchada y menos atendida su petición que llevan gestionando desde hace alrededor de dos años.

El denunciante destacó que ante su insistencia como representante de los colonos, comenzó a recibir amenazas e intimidaciones por parte de Gabriel Andrade Córdova y Francisco Porras, mismas que hicieron efectivas de forma inmediata dañando uno de sus vehículos.

Dijo, que la reubicación del mercado se basa legalmente en 9 violaciones a la Ley de Plazas, Mercados y Piso, por lo que advirtió que no desistirán de su intención, hasta ser escuchados por la autoridad.