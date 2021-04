Demanda Roxanna Hernández que candidaturas indígenas no sean usurpadas

No podemos permitir que los neoliberales se apropien de nuestro movimiento; sentenció la fundadora y militante de Morena, Roxanna Hernández Ramírez, quien pidió a la militancia y simpatizantes exigirle a la Comisión Nacional de Elecciones que la candidatura a diputado federal plurinominal que se le rechazó a Pedro “El Mijis” Carrizales Becerra se le dé realmente a una persona indígena de San Luis Potosí.

Expuso que es lamentable el caso de “El Mijis” que quería apropiarse de una diputación federal plurinominal de Morena, pese a no ser militante, a que no salió por tómbola y ni fue por una decisión en asamblea por parte de la militancia, sobre todo porque es una candidatura que les corresponde a los pueblos originarios.

“Le tumbaron la candidatura y ahora tenemos 24 horas para rescatar una diputación plurinominal para una persona indígena, esperamos que Mario Delgado no quiera manosear la plurinominal que va para una persona indígena de San Luis. Exigimos que le dejen a una persona indígena la plurinominal que se le quito al Mijis, por ser un capitalino fantoche y pandillero. Qué bueno que le quitaron la candidatura y que la rescaten para una persona verdaderamente indígena, que no sea para los poderosos”, demandó.

Denunció que, además, es una irregularidad que la Comisión Nacional de Elecciones y el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, hayan reservado los 10 primeros espacios de las candidaturas plurinominales federales, “quien sabe por cuánto dinero o no sé qué les prometieron”.

Roxanna Hernández exigió que Morena no abandere a los mismos de siempre, a los caciques, sólo por estar financieramente fuertes, “no queremos que nuestra plurinominal indígena sea para una persona allegada al sector salud, personas que no son dignas del partido, y lo puedo decir con autoridad porque no soy una palera que solo está en busca de un hueso como otros que los traen asoleándose y operando para ciertas personas”.

Además, cuestionó que el dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano, haya salido a defender “a ya saben quién, el siempre callado, bajo la sombra, lo tenían ahí escondido y ahora ya salió a decir que hay que votar por Morena. Sergio Serrano quiero saber que te dieron porqué para que nada más salgas a defender pues no, algo le prometieron o algo le dieron por adelantado, que no venga con discursos falsos”.

Hernández Ramírez afirmó que le costó fundar el movimiento como a muchos de sus compañeros que fueron desplazados por la dirigencia nacional, por lo que nuevamente insistió en no votar por perfiles fake, y darle el respaldo a los perfiles que si son legítimos, como los casos de Santiago Rodríguez, Rogelio Salazar y Raúl Rivera, fundadores de Morena y compañero de lucha.

“No hay votar por perfiles fake de Morena, perfiles que se quieren hacer pasar por Morena, porque toman a Morena como una marca comercial y no como un movimiento de sentir y de lucha”, aseveró.