Cerramos a la delincuencia; las carreteras ya no son de los "pillos": GN

No dejar espacios al crimen y cerrarles el paso en las zonas rurales de los límites con estados vecinos de mayor incidencia delictiva, es el principal reto al que se enfrenta la Guardia Nacional en San Luis Potosí, "no nos dan la cara porque si lo hacen sería desastroso...para ellos, por eso se amparan en la oscuridad de la noche y de las madrugadas, pero ahi también estamos entrando SEDENA y Guardia Nacional, cerrándoles el paso para que no puedan delinquir".

Así lo comentó con rostro firme, seguro y sereno, el Inspector General, Héctor Aldape Gallegos, coordinador Estatal de la Guardia Nacional quien dijo que a un año de la creación y a unos meses de estancia en tierras potosinas, la aceptación del pueblo potosino, su respaldo, el apoyo y coordinación que se ha logrado con el gobierno del estado y gobiernos municipales se ha traducido en mejores servicios a la población que han derivado en muy buenos resultados, "ese es el mayor logro de la Guardia Nacional en San Luis Potosí”.

Con ese respaldo, "policías municipales con quienes vamos muy de la mano, empiezan a poner orden en sus territorios y a reestablecer cosas que se habían perdido, entre estas el respeto a su investidura en municipios alejados por su situación geográfica, un tanto incomunicados o en los límites con estados que presentan una incidencia delictiva que pudiera afectarnos, para nosotros es un honor estar donde casi nadie pisa o casi nadie logra estar y donde pocos o nadie se da cuenta”.

Entre los avances en un primer año de creación destacan en San Luis Potosí, además de cero incidencia en sus áreas e instalaciones, una disminución importante en la incidencia de robos a turistas y a transportistas en las carreteras que son responsabilidad nuestra”.

Guardia Nacional en San Luis Potosí / Martín Báez

INCIDENCIA

En 2018 se registraron 200 incidentes, en 2019 logramos bajar esa incidencia y mantenerla en alrededor de 180, y en este 2020 esperamos reducir estos hechos en más del 100 por ciento. "Esto se logra con un gran esfuerzo de varias divisiones, hoy somos de los estados que menos robos registrados en todo el país, me quedo con esos logros que repercuten en vidas, en apoyos, en resultados que nadie ve pero que no importa, lo destacable es lo que estamos haciendo”.

Muchos sólo ven lo que pasa en la zona urbana y pocos o nadie ve la parte rural, "nuestra gente está en esas áreas, en zonas difíciles donde hemos evitado muchos desastres, salvado muchas vidas y restablecido el estado de derecho, al establecer el orden, patrullar constantemente, estar noches y madrugadas, y vigilar muchas cosas en coordinación con los municipales, fortaleciéndolos ante su sociedad”.

En la Guardia Nacional, las Divisiones Carretera, Instalaciones, Antiasaltos, y Seguridad Pública, "trabajamos en ciertos momentos, ciertos lugares y en ciertas horas para lograr los resultados que obtenemos y que en nuestras áreas de jurisdicción no tengamos incidencias".

Para los próximos meses se espera crecer a corto plazo en 30 por ciento en elementos para cubrir otras áreas "que seguramente también las mantendremos sin incidencias, pero es importante resaltar que todos tenemos obligaciones y en lo que a nosotros compete las cumplimos bien y esperamos llegar a otras responsabilidades y a otras atribuciones donde podamos ayudar más, colaborar, y coadyuvar con las demás autoridades para que en un esfuerzo conjunto podamos abatir muchos índices delictivos, nuestra parte la hacemos y la hacemos bien".

Guardia Nacional en San Luis Potosí / Martín Báez

COMO VE LA GN A SLP EN SEGURIDAD

Con mirada reacia, el Coronel Aldape sostiene que la GN nunca aceptará que haya asesinatos, aunque la tendencia mundial vaya hacia allá, "tenemos que regresar a ese estado de derecho, en San Luis Potosí estamos bien en comparación con otras entidades, los potosinos transitan con ciertos estándares de seguridad, no total pero la hay como en otros lugares no".

La ola de violencia se desata en determinadas zonas, "o más bien en una área que es buscar el dominio para la venta de drogas, situación que estamos atendiendo y trabajando muy duro, esperemos consolidarlo y estar lo mejor que se pueda, junio fue mejor que el mes anterior esperamos seguir mejorando, la población está cooperando, las instancias de gobierno hacen o tratan de hacer lo que les corresponde, nosotros y SEDENA seguimos ampliando nuestra presencia en lugares donde nunca había habido gente, la meta es llegar a esos lugares donde no hay presencia y cuando estemos en todos ellos, seremos más fuertes porque también incrementaremos efectivos en áreas urbanas".

Inspector General de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, Héctor Aldape Gallegos / Martín Báez

CRECIMIENTO

Este año la GN espera crecer 30 por ciento en efectivos operativos, "para mediados del 2021 estaremos creciendo un 50 por ciento y podrá verse una Guardia más completa, con mayor presencia, es un esfuerzo grande," ese crecimiento nos lo permite la confianza y aceptación de la gente, y esperamos un futuro no muy lejano que tengamos una unidad en cada colonia de la zona conurbada, ese sería el compromiso que un día GN pueda meter a operar 50 unidades que el municipio meta un tanto más y otra parte el gobierno, para tener 200 unidades trabajando simultánea y coordinadamente".

Previo a ese crecimiento hay prioridades que se cumplen reduciendo los índices delictivos, eso nos motiva, cuidamos la entidad en lugares conflictivos que si los dejamos debilitar se nos revierten los problemas, sino estuviéramos en los lugares donde estamos y no atajaramos a la delincuencia en los límites del estado y fueran paso abierto interesante seria ver qué pasa hacia el centro. Las carreteras hoy día ya no son de los pillos, hay más control, la División Carreteras tiene el apoyo de la División de Seguridad Pública y se conjugan para fortalecerse, vamos a pie firme, largo y agigantado, vamos a mejorar nuestros servicios.

Finalmente, el Inspector dijo que es justo reconocer avances y logros, "cada vez buscamos ser más eficientes, brindar mejor servicio y estar en más lugares hasta no dejar espacios que pueda usar la delincuencia, pero hay que recordar y saber que todo esfuerzo y todo trabajo es integral, hay que trabajar muchas organizaciones para ello y también ocupamos al pueblo para que en su parte haga lo que corresponde, nos apoye y podamos avanzar más rápido, desgraciadamente estamos en contingencias delincuenciales que no son ajenas a ningún estado, nosotros vamos bien y si las policías municipales hacen su parte nos ira mejor".