A un año de su creación, Guardia Nacional avanza firme y a pasos agigantados

A un año de la creación de la Guardia Nacional, se avanza firme y a pasos agigantados en la consolidación del concepto y organismo de seguridad pública nacional, y “estamos cumpliendo con la encomienda de dar resultados todos los días”.

Nos estamos consolidando y estamos cada vez trabajando mejor y en mayor coordinación y armonía, lo cual se va a reflejar en muchas cosas en los ciudadanos.

Así lo comentó el Inspector General Héctor Aldape Gallegos, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, en el marco del primer aniversario de la creación de esa fuerza de seguridad que es fortaleza en las tareas de seguridad de estados y municipios.

“La Guardia Nacional se compone de muchas partes como lo es la seguridad pública, seguridad en operaciones, seguridad en carreteras, equipos canófilos, policía procesal, y policía en centros penitenciarios, además de otras vertientes”.

Destacó que como todo lo que inicia, los resultados óptimos o deseados no se dan de la noche a la mañana, “nadie nace corriendo, es un año, no son diez, quince o veinte, y nada se consolida en un año, todos los países del mundo consolidan sus proyectos en años, hasta las propias empresas, no hay ninguna empresa que nazca y que un año se haya consolidado”.

El Inspector Aldape Gallegos comentó lo anterior al respecto de las opiniones vertidas por la diputada local Beatriz Benavente Rodríguez, quien dijo que a falta de resultados y ante el incremento en los índices de inseguridad a nivel nacional, el Gobierno federal debería desintegrar la Guardia Nacional y que sus elementos se reincorporen a las filas de las instituciones a las que pertenecían como la inexistente Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional. “Respetamos su punto de vista y tomamos las cosas buenas para mejorar”.

