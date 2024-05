Defender la ciudad, promete Enrique Galindo en cierre de campaña en Fundadores

Acompañado de todos los aspirantes a cargos de elección popular apoyados por la Coalición Fuerza y Corazón por San Luis, el candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos, advirtió la tarde de este domingo que no dejará que la ciudad se la arrebaten a él y a los potosinos que han trabajado en su rescate en los últimos tres años.

“Tengo la obligación moral y política de defender a mi ciudad, y tengo miedo y preocupación que esta ciudad se administre sin experiencia, improvisando, por alguien que no nació aquí, que no puede amarla porque no nació aquí…”, aseveró durante su intervención en el cierre de campaña efectuado en la explanada de Los Fundadores.

Dijo que en esos casi tres años de trabajar por el rescate de la capital de San Luis Potosí como presidente municipal, siguió los ejemplos de antecesores, y citó a Alejandro Zapata Perogordo, a Mario Leal, a Octavio Pedroza y a Marcelo de los Santos.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sostuvo que con el esfuerzo de los habitantes se logró que la capital potosina llegara al tercer lugar entre las mejores ciudades para vivir, y se colocara como la cuarta ciudad en el país mejor iluminada.

Resaltó que en durante la campaña que encabezó para lograr la reelección, recorrió colonias, delegaciones, zonas rurales y recogió nuevas peticiones de obra pública y servicios que se comprometió a atender.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Del tema del agua recordó que la intervención municipal ante la crisis hídrica por la ausencia de lluvias impidió que se convirtiera en una crisis social al llevar el vital líquido a los usuarios que lo requerían; recordó los planes para garantizarla en los siguientes años y pidió la oportunidad, el tiempo y la confianza para llevarlos a la práctica.

De la seguridad, dijo estar convencido que se va por buen camino. “Era terrible cuando llegamos; hoy, tengo una mejor policía pero también muchos ciudadanos y ciudadanas ayudándome a través de los 466 comités en sus colonias”, señaló.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Enrique Galindo señaló que con la campaña ya se ganó, pero “la elección se gana el domingo próximo. No nos confiemos, que no falte nadie el próximo domingo todos a votar, por la gran amiga, una mujer que quiere mucho a San Luis Potosí”, convocó en nombre de Xochitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Durante el cierre de campaña, en el que previo hubo una guerra de sonideros, estuvieron en el escenario todos los candidatos apoyados por la citada coalición, los candidatos a senadora y senador, Verónica Rodríguez y Jaime Chalita Zarur, y las y los candidatos a diputaciones locales y federales, Mei-yu Hernández Ham, David Azuara, Rubén Guajardo, Perla Elianne Garza, Aranza Puente y Jaime Waldo Luna.