Declaratoria de emergencia por sequía, fue tardía: Liliana Flores

La vicepresidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado diputada Liliana Flores señaló que la declaratoria de emergencia por sequía que emitió el gobierno federal para San Luis Potosí, se estaba esperando desde hace dos meses cuando menos, ya que el propio delegado de la Comisión Nacional del Agua había reconocido la situación preocupante que se estaba viviendo, pero por alguna razón se retrasó y ojalá que no sea demasiado tarde.

“Desafortunadamente hasta el momento no tenemos noticias sobre algún apoyo o programa emergente en específico para el campo y para los ayuntamientos que tienen estos problemas, como lo han reconocido los diputados federales de la comisión de Desarrollo Rural con quienes me reuní recientemente y señalan que no hay un plan emergente ni apoyos específicos del gobierno federal, por lo que la situación sigue siendo preocupante”, expuso.

Asimismo afirmó que San Luis Potosí necesita una profunda reforma legislativa para generar condiciones que garanticen el cuidado y abasto del agua para consumo humano, a fin de generar la captación y almacenamiento, ya que de lo contrario, se presentarán severos problemas en el corto plazo.

Flores Almazán señaló lo anterior y dijo que trabaja en un paquete de iniciativas a diversos ordenamientos legales para apoyar el cuidado del agua, “aprovechando la poca que cae del cielo, captándola en las presas, en mecanismos domésticos, usando la tecnología y los implementos que ya se usan en algunas partes del mundo con avances”.

“Vamos a invitar a las instancias gubernamentales a que inviertan y que diseñen políticas públicas, donde los fraccionadores construyan con mecanismos como canales o tanques para captar agua de lluvia y darle prioridad a los proyectos que cuiden el agua; sabemos qué hay resistencia en este tema porque representaría más gastos de los constructores pero es muy necesario porque lo que no hagamos hoy como legisladores, mañana lo vamos a lamentar como ciudadanos”.

Insistió en la necesidad de que se trabaje de inmediato en reformas que ayuden a la solución de problemas, “nuestra responsabilidad como legisladores es esa y las autoridades ejecutivas también deben tomar cartas, se trata de un trabajo coordinado, en conjunto y solamente de esa manera podremos encontrar alternativas porque es una realidad que la situación de falta de agua será cada vez más complicada”.