De luto agencias de viajes, por Covid-19

El declive de la economía local es inminente, un preocupante resultado ante las necesarias medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

Hoy en día estas medidas sanitarias han ocasionado que las agencias turísticas o de viajes de la capital de San Luis Potosí, registren una baja en sus ventas. Agentes de viajes señalaron que debido a las indicaciones sanitarias que ha emitido la Secretaría de Salud, tanto a nivel estatal como federal, se han pospuesto gran cantidad de paquetes turísticos, viajes al extranjero y planes vacacionales.

Asimismo debido a esta contingencia sanitaria y a la escasez de trabajo se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios de manera temporal, esperanzados a que conforme pasen las semanas puedan retomar sus labores.

El señor Andy Garza, promotor turístico y agente de viajes, mencionó que la caída económica que se ha visto reflejada en sus ingresos monetarios es de 80%, en sus propias palabras se dijo preocupado y consternado por esta situación, pero a su vez mencionó que “Es necesario que se tomen estas medidas, que la gente lleve a cabo previsiones y se cuide, sabemos que esto es temporal, aunque nos afecta de manera alarmante, pero no hay otra opción, por ahora todos debemos cuidar de nuestra salud”.

Angel Lerma, quien trabaja en el área administrativa hotelera, declaró que no solamente ha sido notoria la poca afluencia de turismo en la capital y en diversos sitios de la República, sino que es sabido que entre el gremio de servicio hotelero, que ha habido bajas y despidos de personal, muchos de ellos de manera injustificada, como resultado de esta contingencia sanitaria.

Otros ante la necesidad de seguir trabajando, continúan ofertando viajes y planes “Todo incluído” a parajes turísticos de diferentes partes de la república mexicana. Viajes de fin de semana a Manzanillo, Puerto Vallarta, Sayulita, Guayabitos a muy bajo costo, asimismo de manera local ofertan travesías viajeras a la Zona Huasteca como Xilitla, El Meco, El Naranjo y Minas, a pesar de las indicaciones de no visitar sitios turísticos en esta temporada de contingencia.

Algunas otras agencias de manera consciente postergaron sus viajes, programándolos para inicios de Julio de este año, haciendo todo lo posible por no perder a su clientela, a quienes invitan a apartar sus lugares para que no pierdan las promociones que tienen reservadas para ellos en temporada veraniega.

De igual manera los servicios de transporte, como la renta de autobuses y camionetas rentables para viajes, tuvieron una baja en sus servicios, para Estela González, administradora de una agencia de viajes comentó que esta situación le es preocupante, “El turismo es uno de los principales y primeros sectores en ser afectados al ser el Covid-19 declarado como pandemia y hoy, no sabemos dónde estamos parados ante tantas cancelaciones de vuelos, hoteles, recorridos turísticos y destinos en cuarentena”.

Además exhortó a través de sus redes sociales que les ayuden con esta situación “ Por favor a todos nuestros clientes, les pedimos , que no cancelen, sino que reagenden su viaje y acuerden nueva fecha con su asesor. De cualquier forma, una vez calmadas las aguas, todo vuelve a la normalidad; así ha sucedido en muchas ocasiones. Si está en nuestras manos poner nuestro grano de arena, no lo pensemos dos veces, NO A LA CANCELACIÓN, SÍ, A REAGENDAR NUESTRO VIAJE”,indicó.

Por último los Tranvías Turísticos de la capital, anunciaron que de acuerdo a las disposiciones sanitarias contra la propagación del Covid-19, suspenderán actividades hasta nuevo aviso.