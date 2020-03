Desabasto de medicina para el Lupus denuncian pacientes

El inicio de la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias locales y nacionales, para evitar la propagación del virus Covid-19, provocó compras de pánico en diversos establecimientos farmacéuticos, ocasionando el desabasto de ciertos medicamentos en la capital potosina.

Uno de estas medicinas que se encuentran en carestía, es el Plaquénil (hidroxichloroquine), utilizada para el tratamiento de enfermedades como Lupus eritematoso sistémico y discoide y la artritis reumatoide en los pacientes cuyos síntomas no han mejorado con otros tratamientos.

Esta alarmante situación ha provocado que familiares, madres de familia y asociaciones médicas nacionales y de la entidad, soliciten el apoyo de la ciudadanía para no adquirir en exceso este tipo de medicamentos, sobre todo el Plaquénil, ya que su consumo es muy necesario para pacientes que presentan problemas de salud grave en su sistema inmunológico.

CAIPAL- Centro de Apoyo e Intervención a Pacientes con Lupus y Fibromialgia, solicitó el apoyo de la población para que no compren este fármaco, “El Plaquénil/ Cloroquina/ o hidroxichloroquine está agotado. Es medicamento de base e indispensable para pacientes con lupus y otras enfermedades. Se pide que su venta sea exclusiva con receta, su efectividad ante el COVID-19 aún está en pruebas. Si en su casa tienen este medicamento y pueden donarlo, o saben de alguna farmacia que lo tenga en existencia, favor de avisarnos. Es información muy valiosa. Nuestros pacientes no deben suspender su tratamiento”.

Para Karla Cooper, fotógrafa y madre de familia, el hecho de que esté escaseando el Plaquénil le significa una situación aterradora, ya que su hija padece de Lupus, y durante varios días se ha encontrado en un tortuoso peregrinar para encontrar dicho medicamento, “Sí hay desabasto de Plaquénil, y éste no previene el Coronoravirus, es importante que lo sepan, no hagan compras de pánico, afortunadamente pude conseguir dosis para algunos días, este medicamento es para personas que padecen enfermedades crónicas, mismos que deben tomar diariamente sus dosis por el resto de su vida, no los perjudiquen por favor”.

Y es que en días pasados el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, difundió información controversial acerca de este medicamento , indicando en su cuenta oficial de Twitter, que el medicamento antimalárico Plaquénil/hidroxichloroquine y el antibiótico azitromicina son el tratamiento viable para combatir esta preocupante pandemia.

Ángeles Tovar, quien padece Lupus, vive una situación apremiante, “Tengo Lupus Sistémico desde hace 10 años, soy paciente del doctor Víctor Manuel Dimas en San Luis Potosí. Actualmente colaboro como coordinadora en el Centro de Apoyo e Intervención para pacientes con Lupus y Fibromialgia. A.C Caipal SLP. donde tenemos 83 pacientes con enfermedades reumáticas y autoinmunes. La base de su tratamiento es la Hidroxichloroquine y por ningún motivo deben suspenderlo, ya que protege nuestros órganos y evita brotes agresivos y complicaciones por el Lupus.

La hidroxichloroquine es un medicamento que no es proporcionado por instituciones de salud como IMSS o ISSSTE, por lo que todos los pacientes deben comprarlo y tomarlo diariamente. No lo compres si no lo necesitas, piensa en nosotros. Si cuentan con hidroxichloroquine en su casa la pueden donar a nuestras pacientes, la necesitamos urgentemente” indicó.

Hasta el momento ninguna farmacia del municipio cuenta con el abasto de este fármaco, afectados esperan que en los próximos días cuenten con suficientes dosis para cubrir las necesidades de estos pacientes especiales.

¿Sabias qué?

1.- El precio del Plaquénil en la capital potosina, oscila entre los 588 y 710 pesos

2.- Actualmente cualquier farmacia lo oferta, pero lamentablemente por el momento no cuentan con el abastecimiento necesario del fármaco

3.- La hidroxichloroquine viene en forma de tabletas para tomar por vía oral.

4.- El medicamento también se usa para prevenir y tratar los ataques agudos de Malaria.