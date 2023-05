De 2021 a 2023 se han registrado 220 reportes de maltrato animal en la capital

Solo 12 casos han merecido sanción

El Director de Gestión Ecológica Municipal y Manejo de Residuos , Maximino Jasso Padrón señaló que a lo largo de 2021 al 2023 se han presentado un total de 220 reportes por maltrato animal en la capital.

Pero para que esos deportes sean presentados, tienen que cumplirse cinco criterios del maltrato para poder considerarse como una situación realmente grave.

"Para nosotros los reportes que llegan por la dirección son pocos a lo largo de esta administración, ha llegado a los mucho 220 reportes, de ellos solamente cerca de 12 han sido realmente retirados por maltrato y sancionados".

Aunado a esto Jasso Padrón indicó las multas por maltrato animal están entre los 6 mil y los 12 mil pesos dependiendo de la gravedad de la situación del animal.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"En ocasiones, las personas deciden adoptar mascotas, pero no tienen los espacios suficientes para resguardarlos y los tienen en las azoteas y hasta mal alimentados. También aunque sean animales domesticados hemos encontrado criterios graves de maltrato, como mantenerlos en espacios de sol y son sombra".

Ante estos reportes, en primera instancia, esta dirección actual, dialoga ante los dueños de los animales, haciendo peticiones de mejora de los espacios en dónde mantienen a los animales, si no se cumple con esta disposición, es cuando se aplica la multa económica.

"Actuamos a través de reportes y automáticamente pues sancionamos o pedimos que se retire el animal , asimismo tenemos que iniciar un proceso administrativo de manera diferente, por lo que tenemos que tener criterios de maltrato animal como que no esté abandonado, que no viva en la calle o la vía pública, o en una azotea abandonado".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En este sentido Jasso Padrón detalló que aunque a veces se encuentren los perros en la azotea, no necesariamente implica que sufran maltrato, pues muchos se han encontrado en buenas condiciones.

"Estos casos han sido ya sancionados por estar en azoteas y por no tener las medidas pertinentes del cuidado dentro de la azotea. La gente reporta el maltrato y automáticamente al acudir no cumple con los criterios de maltrato, sino simplemente pues están en la azotea, por qué la gente no tiene espacio ara sus mascotas, pero los tiene bien cuidados".

Por último el director de Gestión Ecológica señaló que la clave del cuidado para evitar el maltrato, e ala reeducación, el fortalecer el cuidado de los animales, pero sobre todo la importancia de la concienciación sobre una tenencia responsable.