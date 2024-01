Dan tarjetas de vales inservibles a trabajadores de Salud en SLP

Trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado están reportando que las tarjetas de vales que recientemente recibieron como parte de una prestación de fin de año no están funcionando, al parecer les bloquearon el recurso por causas desconocidas y su sindicato, no hace mucho por atender la situación.

Los afectados reportan que acudieron a diversos establecimientos a realizar compras y cuando quisieron pagar se les informaba que no había saldo en las tarjetas a pesar de que se les depositaron 14 mil 100 pesos el pasado 21 de diciembre. No es la primera ocasión que les ocurre esta contrariedad, pero refieren que en los últimos años se ha vuelto una constante.

"Nos dan este apoyo de fin de año que nos entregaron ya cuando habíamos salido de vacaciones y nos condicionaron a que teníamos que ir a recoger la tarjeta el día 21 de diciembre, para desbloquear el recurso tenía que ir cierta cantidad de personas, para que se activara el dinero. Pero ayer que fui a hacer una compra en la tarde y el plástico no pasó a pesar de que sí tiene dinero la tarjeta", refiere una de las afectadas que guarda el anonimato para no vivir represalias de sus líderes sindicales.

Cuando quiso pagar una compra, la tarjeta fue rechazada y de inmediato llamó al número de la empresa PreviVale en donde le informaron que las tarjetas estaban bloqueadas en todo el estado de San Luis Potosí, obviamente no le explicaron los motivos de esta situación, pero sí le detallaron que era con el patrón la Secretaría de Salud. Le solicitaron que se dirigiera a la dependencia en mención pero lo hicieron con su representación sindical para que hiciera las diligencias correspondientes.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La misma situación, la reportan delegados de la Secretaría de Salud, quienes mencionan que supuestamente la plataforma de la empresa está bloqueada, hecho que los obligó a generar un documento donde se notifica lo que está sucediendo, ya que no es la primera ocasión en que viven este fenómeno, que se suma a otra problemática, que es que los trabajadores que tienen FOVISSSTE no se está pagando, y tampoco el seguro de vida Metlife.

Quienes se quejan de esto, mencionan que acudieron con el líder de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSSA, Arturo Hernández Tenorio, sin embargo como es su costumbre no les prestó atención, por lo que no descartan tomar algunas acciones como marchas para recuperar el dinero que por derecho les corresponde "yo no sé por qué hemos estado batallando, este es un beneficio que se nos da como trabajadores, yo tengo 28 años aquí, antes nos los daban en efectivo, después en vales de papel que había muchos problemas porque no eran aceptados y finalmente hemos estado con tarjetas, en dónde es fácil que la empresa se quede con el recurso si no lo gastamos cuando ellos quieren. Le hemos dicho a Tenorio pero no hace nada porque está vendido. Es a la totalidad de los trabajadores de la Salud".

Tiempo después de realizar la entrevista, les comenzó a llegar un mensaje telefónico donde se les informaba a la base trabajadora que ya había dinero en los plásticos, pero la fuente informativa señalaba que no quería ir a la tienda porque no quería volver a pasar por el momento embarazoso de no poder pagar la cuenta.