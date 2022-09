(Crónica) El performance del primer informe: aplausos, abucheos y bailarinas

El rostro desencajado del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga lo decía todo. El abucheo generalizado durante su presentación ni en sus peores pesadillas lo imaginó, menos en el recinto que construyó; pero no fue el único. Lo acompañó el superdelegado Gabino Morales que escuchó la silbatina como cuchillos en sus tímpanos y cuando creyó que se había salvado, el diputado federal panista Xavier Azuara también escuchó la sinfonía de repudio.

Daniel Esquivel l El Sol de San Luis

En contraparte, los invitados estelares de primera fila no tuvieron más que aplausos y gritos eufóricos. La actriz Itatí Cantoral, Esmeralda Ugalde hermana de la cantante rioverdense Ana Bárbara que además fue la responsable de entonar el Himno Nacional el cantante Alfredo Olivas, Ricardo Acosta líder de la banda potosina “Los Acosta” y algunos charros poco conocidos en la farándula.

Daniel Esquivel l El Sol de San Luis

El primer informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue diferente, con perfomance de bailarinas profesionales que dieron la entrada al video proyectado en monumentales pantallas, por temas. Transmitió en vivo a bordo de su camioneta, cuando se dirigía al Centro de Convenciones que se abarrotó con 5,000 asistentes de todas las clases sociales y de todo el estado.

Daniel Esquivel l El Sol de San Luis

A las 19.35 horas abrió la transmisión platicando con su famoso chofer “El Gordo” al que le dicen “El Goma”, con quien ha recorrido más de 50 mil kilómetros en las carreteras potosina. Su esposa, Ruth González, dio un breve mensaje de agradecimiento y reconoció el trabajo realizado en estos primeros doce meses de gobierno.

Daniel Esquivel l El Sol de San Luis

“El Pollo” llegó a las 19.45 al Centro de Convenciones, junto con su familia. Se untó gel en las manos y entró al recinto construido en el sexenio de Marcelo de los Santos. Avanzó entre abrazos, besos y selfies, primero con los de atrás, la gente de las colonias y los municipios y conforme iba avanzando, se fue encontrando con los trajeados, los VIP de las primeras filas, empresarios, políticos, artistas, sus cuates los dirigentes del Partido Verde. En todo momento, Acuarela Potosina sonó a todo volumen.

La toma institucional fue registrando cada uno de los saludos y abrazos, a Manuel Velasco, a Arturo Escobar, a Karen Castrejón, a la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde que vino en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ex gobernador Teófilo Torres al que tomó de la nuca, lo jaló hacia su hombro y le dijo unas palabras al oído mostrándole su admiración y respeto.

Daniel Esquivel l El Sol de San Luis

Pero cuando se acercó al alcalde Enrique Galindo, la toma oficial se fue con el auditorio repleto y volvió hasta que el gobernador avanzó con los saludos a otros invitados. En política, nada es casualidad.

La tarde cayó dejando sentirse un viento helado. Arriba del cerro convertido en zona dorada donde se construye una plaza de alto nivel con tiendas exclusivas, a un lado del Centro de Convenciones, el sol se ocultó y dejó indefensos a los que apenas llevaban un saco o un vestido sin mangas, como la magistrada administrativa María Olvido con su atuendo futurista, tipo guerra de las galaxias.

O las jovencitas que llegaron, al parecer con la comitiva nacional del Partido Verde, que acapararon las miradas de los presentes con sus atuendos recortados, tomándose selfies y usando la explanada como set de fotografía.

El gobernador Ricardo Gallardo prometió que no habría aburrimiento. Pero muchos de los invitados, que ingresaron desde temprano al recinto ya no aguantaron más y empezaron a salir. Además, los canapés, el café, los refrescos y las aguas, solamente eran para los invitados estelares, los demás, con los labios blancos optaron por salir a buscar la tienda mas cercana, que en la zona, no hay.

Daniel Esquivel l El Sol de San Luis

Un año de obras de infraestructura, de erradicar lo malo que dejó la llamada “herencia maldita”, de llevar recursos y acciones a las cuatro zonas del estado y de un informe de artistas, abucheos y aplausos.