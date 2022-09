San Luis Potosí se transforma con trabajo: Ricardo Gallardo

“Los sueños y el legado de una persona se construyen trabajando fuerte todos los días, eso es lo que está sacando adelante al país, gente que trabaja duro por lo que quiere. Por ello, felicito a los potosinos que trabajan y más a quienes tienen más de una fuente de empleo, porque ellos están construyendo sus sueños”.

Lo anterior fue manifestado en exclusiva para El Sol de San Luis por el Gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, al hablar sobre los logros alcanzados y las metas cumplidas en el primer año de su administración, y quien destacó que, lo que mejor ha caracterizado a su Gobierno es la dedicación que él y su Gabinete les están ofreciendo a las y los ciudadanos que buscan y quieren un cambio verdadero.

Recordó que desde niño siempre estuvo acostumbrado a trabajar duro, pues además de cumplir con sus obligaciones escolares también tenía otras ocupaciones -laborales- que le enseñaron a cumplir sus objetivos; esto lo llevó a sacar adelante una carrera, ser empresario, presidente municipal, diputado federal, presidente de un partido político y hoy Gobernador del Estado.

“Se me va a quedar grabada toda la vida una frase de mi padre, que dice “no hay crisis que aguante 17 o 18 horas diarias de trabajo’”, eso es una realidad. Puedes estar en la peor crisis y no tener dinero, pero ésta no va a limitar que tú trabajes esa cantidad de horas y que las remuneres. Por ello, trabajar es lo mejor que podemos hacer, eso es lo que está sacando adelante al pueblo”.

Cristian Robledo l El Sol de San Luis

Retos, complicaciones y apoyo social

Gallardo Cardona reconoció que el asentarse en el Gobierno y conocer a los funcionarios de su Gabinete -sus debilidades y aciertos- fue un gran reto que le dejó aprendizajes, donde “lo más difícil fue decidir quién se queda y quién se va, porque quisieras que todos se quedaran, pero muchas veces las exigencias del cargo te piden otra cosa. Es ahí donde te enseñas a tomar decisiones difíciles, y para mí lo más duro de este año ha sido tomar decisiones de esa naturaleza”.

No obstante, dijo que todavía vienen diversos cambios dentro de algunas dependencias, aunque ya no en las titularidades de las Secretarías, sino en niveles un poco más inferiores, sobre todo en los Organismos Públicos Descentralizados y en el Sistema Educativo Estatal.

Por otro lado, apuntó, también fue muy complicado acercarse a la ciudanía, sobre todo de las comunidades más alejadas, que se encontraban muy abandonadas, pues se topó con una fuerte apatía en los habitantes, quienes pensaban que su Gobierno sería “lo mismo de siempre”. Sin embargo, buscó ganarse la confianza de ellos regresando una y otra vez para apoyarlos.

“Yo salgo de gira dos o tres veces por semana al interior del Estado. Cuando empezaron a ver que soy un Gobernador que está con ellos día con día, al pie del cañón, empezó nuevamente a nacer el sueño y la esperanza de tener un cambio, una transformación. Cuando notaron que construimos caminos, carreteras; que habilitamos clínicas y hospitales; que les empezó a llegar su beca alimentaria cada mes; que empezamos a depositarles a las mamás solteras y a los adultos mayores, notaron que el cambio por el que tanto tiempo lucharon por fin llegó.

Actualmente los 58 municipios del Estado reciben apoyos sociales, pero, se espera que, para este siguiente año de administración, crezcan en un 30 por ciento, pues ascenderá a más de 400 millones de pesos la inversión en este rubro, y se procurará que cada año siga aumentando ese presupuesto para que, al terminar el sexenio por lo menos el 70 por ciento de la población tenga un apoyo directo de Gobierno.

En ese sentido, mencionó que, para garantizar que los apoyos sociales perduren en las siguientes administraciones, se enviará una iniciativa al Congreso del Estado que tiene dos objetivos; por un lado, asegurar que “ningún partido político lucre con los apoyos sociales”, y por otro, dar certeza de que “el próximo Gobernador mantendrá esos apoyos”.

Cristian Robledo l El Sol de San Luis

El DIF Estatal y su compromiso social

Con el objetivo de brindar un mejor apoyo a la ciudadanía, Gallardo Cardona destacó que, en este primer año de Gobierno se incrementó el presupuesto del DIF Estatal para atender a los 58 municipios y a la burocracia de esta dependencia. Anteriormente, sólo se le destinaban 750 millones de pesos, que se dividían en 90 por ciento para burocracia y 10 por ciento para el apoyo a la sociedad. Hoy el presupuesto creció a mil 800 millones de pesos, y más del 60 por ciento de ello se destina a los apoyos sociales.

“Todos esos cambios que se suscitan en la Ley de Egresos, se planearon con base a lo que íbamos a luchar por recaudar y bajar de la burocracia. Ahorramos este año más de mil millones de pesos en salarios, y de eso se habla muy poco; sin eso que ahorramos no se hubieran podido lograr muchas cosas que se hicieron”.

El Gobernador reconoció que la burocracia es un tema que se debe equilibrar en todo el país. Por ejemplo, citó que en la entidad hay personas que tienen más de 30 años trabajando para el Gobierno, que ganan salarios y prestaciones menores, al contrario de algunos burócratas sindicalizados que reciben bonos y sueldos ostentosos, y que “no trabajan realmente. Esas son las cosas que hay que equilibrar, hay que darle más atención a los verdaderos trabajadores del Gobierno, que son muchos”.

Los sacrificios de un Gobernador

El encuentro en Palacio de Gobierno transcurre de la mano de nuestro director Ricardo Ortega y jefe de redacción Rafael Ruiz, donde Ricardo Gallardo confesó que asumir el cargo de Gobernador le ha implicado grandes sacrificios personales, el más doloroso -como ser humano- dejar de pasar tiempo con su familia, sobre todo sus hijos, con quienes puede convivir poco, porque su trabajo como mandatario le exige entregar todo su tiempo al pueblo de San Luis Potosí.

“Debo reconocer que estoy en una etapa de mi vida en la que no le he dado el tiempo suficiente a mis hijos, a veces duro una semana sin verlos, en la mañana que me levanto aún no han despertado para ir a la escuela y cuando llego por las noches ellos ya están dormidos. Cuando tengo la oportunidad de estar con ellos se emocionan, y dan ganas de llorar, porque son momentos que yo sé bien que no van a regresar. Sí es un tema que pesa, no todo es felicidad en estos puestos, no todo es farándula, esto es de sacrificio”.

A pesar de ello, dijo que ha encontrado la forma de reconfortarse con el cariño y afecto que las y los potosinos le han demostrado al salir de gira por la entidad; “cuando la gente te da un abrazo, un beso o las gracias por haberles ayudado. Todos me preguntan por qué salgo tanto, pues porque es el momento en que yo me curo, ahí sabes que valió toda la pena el sacrificio”.

Un Gobierno que busca el progreso de SLP

Aunque por fuera de San Luis Potosí, otras personas consideran que la actual administración Estatal podría calificarse como un Gobierno de “centro”, porque trabaja con todos los sectores públicos y privados, y de la mano de los ciudadanos, Gallardo Cardona no lo considera así, ya que es como se catalogaban a sí mismos los partidos políticos que estaban anteriormente en el poder, “pero era un tema que no era real, pues ellos representaban a un Gobierno de centro a favor de su partido”.

“Más que autodenominarnos un Gobierno de centro, de izquierda o de derecha, somos más bien un Gobierno progresista, que ha estado trabajando en las tres capas, alimentando muy bien a los empresarios y emprendedores, en un sentido económico y de inversión para que ellos, a su vez, puedan seguir generando miles de empleos”.

En ese sentido, resaltó lo importante que fue la recuperación de 28 mil fuentes de empleo, que “fue oxígeno para el estado”, siendo los empresarios los principales artífices de este logro. Y, a pesar de que, durante su campaña no recibió el respaldo y apoyo del sector empresarial, afirmó que logró establecer un punto de acuerdo con éste, ahora que se encuentra al frente del Gobierno.

“Yo creo que es un tema de conveniencia, a ellos les conviene tener un Gobierno que los empuje y el Gobierno necesita aliados importantes, creo que es un tema de conveniencia, un ganar-ganar, que fue como yo lo externé en su momento con ellos”.

Sin temor al qué dirán

Al ser cuestionado sobre si le preocupan las críticas que recibe sobre su forma de trabajar, las acciones que ha realizado y las iniciativas que ha emprendido, Ricardo Gallardo afirmó que es un tema con el que ha aprendido a lidiar, incluso desde que era un joven estudiante.

“En la escuela fui jefe de grupo, y hubo algunas personas que siempre me criticaron, pero desde ahí me acostumbré a los “golpes”, entonces, para mí no es algo que me afecte. Siempre habrá círculos rojos en cualquier parte, es válido; para mí es normal que haya críticas, pues no todo puede ser perfecto, siempre he dicho que la perfección solamente es Dios, todos los que estamos aquí venimos a tratar de imitar lo mejor de Él, pero, como no somos perfectos, pues que vengan todas las críticas”.

Segundo año de Gobierno

El mandatario informó que en este nuevo año de trabajo, el objetivo principal será llevar a San Luis Potosí a otro nivel, convirtiéndolo en un “Estado Digital”. En 2023 se invertirán más de 600 millones en la instalación de una nueva red de fibra óptica que estará disponible en un millón de puntos en toda la entidad. Con ello van a conectar hospitales, escuelas, hoteles, comercios y demás sectores, para sistematizar cada una de las plataformas de Gobierno y otorgar internet gratuito a todas las familias potosinas.

Asimismo, se pretende generar una inversión superior a los seis mil millones de pesos, para el siguiente año, “y con eso recuperar la inversión que se perdió en el sexenio de Toranzo, ya que este año se recuperó la de Carreras erogando más de cinco mil 500 millones de pesos en infraestructura, contra los cinco mil millones que ellos erogaron en los seis años de Gobierno. Con ello, nos van a quedar cuatro años para recuperar más cosas que se necesitan”.

De igual forma, dijo, la seguridad es un tema que siempre seguirá vigente. Aunque hubo un gran avance con la conformación de la Guardia Civil, pues se redujeron en un 40 por ciento los delitos, aún hay temas pendientes en esta materia y hoy más que nunca se está trabajando en mejorar la percepción.

“Hoy la corporación está más fuerte que nunca, el equipo de reacción es 10 veces mayor al que se tenía, se triplicó la presencia de la fuerza policial en las calles, y se está acabando con la corrupción, lo cual era fundamental. Hoy tenemos la policía mejor pagada del país y eso obedece precisamente a los cambios profundos que hicimos para lograr tener una Guardia Civil fortalecida”.





Cuidar la salud para gobernar con calidad

Tener buena salud es algo importante para el Gobernador, pues afirmó que sólo así podrá seguir dando lo mejor de sí mismo en su labor.

Si bien, a pesar de que su complicada agenda le impide dedicarle tiempo a ejercitarse, mencionó que ha optado por seguir una dieta más saludable lejos de los carbohidratos, incluso, -entre risas- confesó que ya hizo “coperacha” con sus colaboradores para comprar una caminadora y hacer ejercicio, y se encuentran instalándola en las oficinas “para entre una cita y otra ponerme unos tenis, subirme y correrle, porque yo estaba acostumbrado antes a hacer mucho ejercicio”.

“Yo creo que alguien que se ejercita y que vive sano puede dar más todavía, y eso es lo que trato de hacer, de ejercitarme y cuidarme un poco para darle trabajo de calidad a la gente, y eso solo se logra con una dieta, buena alimentación y ejercicio, además de tener la mente sana y despejada”.

Listo para enfrentar nuevos retos

Finalmente, Gallardo Cardona manifestó sentirse muy contento, porque fue un buen primer año de Gobierno, muy productivo, que ha dejado grandes enseñanzas y sobre todo grandes aciertos.

Aunque se podría considerar que los primeros cuatro meses fueron “perdidos”, en lo que se sentaron a ver los proyectos de inversión y obra, hoy la dinámica es otra, pues “ya estamos entonados y listos para lo que sigue”.

Manifestó que están esperando tener un segundo año de Gobierno lo doble de productivo que el primero, lo que depende de muchos factores, “pero lo principal son las ganas, que tenemos de sobra, y el Gabinete que ya se está empezando a acoplar a la manera de trabajar de un servidor, pues prácticamente la mitad no me conocía trabajando y la otra mitad sí”.

Afirmó que el Gobierno trae “un ritmo acelerado, con un trote rápido pero eficaz, y que no se va a cansar”; que se puede mantener el ritmo de trabajo de las dependencias, y más aún con el respaldo ciudadano, que es muy importante

“Hay quienes dicen que esto es un maratón y que no hay que cansarse, pero, por eso perdieron mucho tiempo, y cuando quisieron apretar ya se les acabó el sexenio, o presidentes municipales que se les acaba el trienio, que empiezan a apretar en el último año y ya se van, pero nosotros no queremos eso”.

“Somos un Gobierno que está trabajando fuerte, pero que también está poniendo la vara en alto, para que el próximo que llegue pueda seguir llevando un Gobierno mucho mejor”, concluyó.