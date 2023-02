[Sondeo] “Creemos en Diosito, no en la iglesia”, manifiestan jóvenes potosinos

El bullying, “la modernidad”, y la falta de credibilidad en la iglesia como institución, han hecho que buena parte de la juventud, no conozca, crea o siga las tradiciones de la cuaresma y la semana santa.

En sondeo realizado por El Sol de San Luis, se pudo constatar que, a pesar de crecer en una familia católica, las y los jóvenes no siguen las tradiciones y ritos que impone esta temporada.

Enrique admitió que “la verdad no cumplo lo que pide la iglesia, es parte de la tradición y la cultura pero, a pesar de que en un momento nuestros padres nos inculcaron, ya no es algo a lo que estemos acostumbrados, en algún momento sí”.

Sebastián. / Fotos: Norma Rivera

Consideró que “es parte de la modernidad, hay cosas que llaman más la atención que acercarte a la iglesia, entre los jóvenes incluso está mal visto que tal o cual chavo vaya a la iglesia, que seas persignado, todo eso ha tenido que ver con que los jóvenes se alejen de la iglesia, estamos con diosito pero con la iglesia no”.

Cuestionada con respecto de si sigue los ritos de semana santa, Ana admitió que la verdad no, “antes sí porque nuestros papas nos inculcaban las tradiciones, ahorita ya no, como que se han ido olvidando poco a poco aunque yo trato incluso de inculcarles a mis hijos un poco”.

Coincidió en que “los jóvenes de ahora ya no creen en la religión, es eso, si no veo no creo”.

Paola Morales indicó que fue a tomar ceniza, al tiempo de referir que “en mi casa practicamos el ayuno, que hoy es hasta las doce nada más, además de la vista de los doce altares (sic), a la procesión casi no vamos”.

Joaquín. / Fotos: Norma Rivera

Sebastián se sinceró y dijo que “la neta no sé que sea la cuaresma, practico algo y a veces voy con mi familia, pero que sea muy constante no, la vigilia a veces, yo creo que depende más de la fe que uno tenga”.

Mi familia las practica, como la vista a los siete altares los rondines por las iglesias del estado, no comer carne, yo lo practico por mi familia”.

Finalmente Laura, madre de familia, advirtió no conocer muy bien el significado de la cuaresma, “para mí son las fechas donde se festeja lo de semana santa”, con respecto a las tradiciones, como la vigilia, señaló que “mi suegra prepara todos los platillos y nos reunimos en familia”.

Añadió que lleva a sus niños al miércoles de ceniza y a lo del vía crucis, “aunque seguir la vigilia es difícil porque subieron mucho los precios”.