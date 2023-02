Disminuye venta de pescados y mariscos a pesar de las tradiciones de semana santa

Esa tradición de comer pescados y mariscos durante la Cuaresma va desapareciendo con el paso de los años, a pesar de que hoy en día un kilo de estos productos puede costar menos que uno de carne, sin embargo la gente ya no va a comprar y eso se ve reflejado en lugares como el mercado Hidalgo, que antes tenía pasillos repletos de clientes que buscaban el filete o el camarón para comer y ahora solo se puede ver un puñado de clientes, bajando más del 50 por ciento.

Y es que de acuerdo a comerciantes como Fernando Cervantes, que tiene años atendiendo en una pescadería en este lugar, las nuevas generaciones ya no siguen las tradiciones, incluso los sacerdotes dicen que si no se tienen dinero para adquirir pescados o mariscos, no lo hagan, lo que les ha afectado en las ventas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Cada año se supone que es la temporada alta para nosotros, pero después del Covid se ha perdido la tradición de comer marisco en Cuaresma más de 50 por ciento, las nuevas generaciones ya no respetan las tradiciones, los sacerdotes, dicen que si no pueden no coman, ves mucha gente en las taquerías y te das cuenta de que si se han perdido” dijo a El Sol de San Luis.

En tanto María del Carmen Mares, locataria del mercado Hidalgo, también reconoció que la tradición a acabo con el consumo de mariscos durante la Cuaresma, pues cada vez es menos gente quien compra estos productos durante la temporada, lo que se ha visto reflejado en una baja en las ventas.

Sin embargo consideró que es necesario que sea mejor que la gente compre los diferentes tipos de pescado o mariscos, pues consumir estos productos es más sano que otros, como la carne roja o el pollo.

Además indicó que los precios han subido poco en comparación al año pasado, algunos incluso se han mantenido en el mismo precio, como es el caso de la mojarra que está en 140 pesos el kilo, entonces sale más barato consumir pescas que carne roja.