Crecen robos en carreteras federales de SLP; reportan 3 focos rojos

Ha crecido la incidencia de robos en las carreteras en San Luis Potosí, denunció Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Torres Mendoza lamentó que la situación es cada vez peor para el autotransporte, pues lejos de mejorar, empeora, como prueba de ello señaló que se han incrementado los robos en territorio estatal, especialmente rumbo a Coahuila, en el tramo de Matehuala al Huizache, y en la franja limítrofe con Guanajuato y Querétaro.

Manifestó que antes, los delincuentes iban principalmente por carga de acero, ya que s más fácil comercializarlo en el mercado negro como chatarra, pero ahora "le están pegando a electrodomésticos, calzado, textil, a todo".

Además acusó que tanto las fiscalías estatales como la General de la República, no reportan de inmediato los robos, por lo que la federación no tiene cifras reales de la incidencia delictiva, aunado a que hay ocasiones en que a propósito de ocultan las estadísticas por parte de la Guardia Nacional "porque saben que no han hecho bien su trabajo", pues se ha incumplido la promesa del Presidente de la República en cuanto a que iba a mejorar la seguridad en las carreteras.

Sobre esta última corporación, señaló que además hay una rotación constante de mandos, lo que deja en indefensión a los transportistas "porque no sabemos a quién acudir".

Es por ello que han optado por apoyarse en la División Caminos de la Guardia Civil del Estado, "cuando tenemos un robo nos comunicamos con el general Guzmar (Ángel González Castillo, secretario de Seguridad) y él tiene comunicación abierta las 24 horas, sabemos que no es su jurisdicción las carreteras federales, pero si no tenemos otra alternativa tenemos que apoyarnos en gobierno del estado".