Crece contaminación en "Escalerillas"

Se ha agravado la contaminación en el arroyo que atraviesa la comunidad de Escalerillas y desemboca en la presa de San José, lo que obliga a realizar acciones paralelas a la reparación de la red de drenaje, informó Jesús Alfonso Medina Salazar, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El funcionario indicó que en un muestreo que se hizo al agua del arroyo de Escalerillas, se encontró que la contaminación ha crecido, “las cargas orgánicas son mucho mayores a las que habíamos estado monitoreando y esto tiene que ver con el nitrógeno amoniacal, está muy concentrado”, precisó que se encuentra seis veces por encima de la norma, lo que además está por arriba de lo que normalmente se genera en el drenaje doméstico.

Mencionó que también se realizaron vuelos con drones y se detectaron personas lavando vísceras en el arroyo, así como establos en la rivera del arroyo, hay tanto vacas como chivos, puercos y otras especies, y sus desechos van a dar al arroyo, lo que explica el aumento en la concentración de la carga orgánica, que también se vio reflejada en un alza en la proliferación de lirio en la presa San José, “desconcertó la manera en que creció el lirio, y uno de los detonantes serían las descargas de heces y orín de los animales”.

Indicó que esto obliga a realizar acciones de concientización de la población además de reparar la infraestructura, “porque de nada nos va a servir la planta de tratamiento si no solucionamos eso”, por lo que ya se ha establecido contacto con el comisariado ejidal para que colabore con dichas acciones, y además se pedirá apoyo de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

PROYECTO

Medina Salazar aseguró que ya se tiene programado un proyecto para dar solución al tema del drenaje en Escalerillas, y aunque en 2019 ya no se pudo realizar, hay recursos etiquetados por el orden de los 20 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado y se busca concurrencia de recursos del Ayuntamiento capitalino y de la Federación para generar una bolsa de por lo menos 40 millones de pesos.

El proyecto consiste en la rehabilitación del drenaje, colectores, ampliaciones pequeñas para dar cobertura a algunos barrios que no tienen red de drenaje, y la rehabilitación y ampliación de la capacidad de saneamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).

Cuestionado respecto a si la simple rehabilitación del drenaje pudiera provocar que nuevamente colapse, Medina Salazar reconoció que hubo deficiencias en el diseño inicial de la red, y aseguró que se trabaja en solucionarlas, por ejemplo con la construcción de colectores en los márgenes del arroyo, “estamos cuidando que no exista ese problema”.

Señaló que además del proyecto para saneamiento, se busca bajar recursos del Fideicomiso del Fondo Regional (Fifonregion) para dar solución al tema de suministro de agua potable, pues mencionó que actualmente sólo llega de manera intermitente en la línea, pero además no se tiene cobertura total y el Ayuntamiento debe abastecer mediante pipas, por lo que se gestionan 40 millones de pesos para atender este tema.

COMPETENCIA

Cabe mencionar que actualmente el suministro de agua a la comunidad de Escalerillas está a cargo del Ayuntamiento capitalino, pues no se encuentra dentro de la zona atendida por el organismo operador Interapas, por lo que su director, Ricardo Fermín Purata Espinoza, señaló que el organismo sólo ha participado de forma técnica en la realización de proyectos para solucionar el tema de drenaje y agua potable en dicha comunidad, para lo cual se requieren alrededor de 85 millones de pesos.

Sin embargo puntualizó que a pesar de que se desarrollen los proyectos y se instale la red de drenaje y de agua potable, la administración continuaría a cargo del municipio a través de la Dirección de Desarrollo Social, las juntas de mejoras u organismos ciudadanos, ya que no está por decreto, dentro de la zona que atiende el Interapas.

VIGILANCIA SANITARIA

En lo que corresponde al tema de salud que han denunciado los pobladores, Miguel Ángel Lutzow Steiner, director de Salud Pública de la secretaría de Salud, confirmó que la dependencia ha acudido a realizar verificaciones tanto en el arroyo como en las viviendas, y manifestó que no se ha detectado el mosquito transmisor del dengue pero sí larvas del mosquito que transmite paludismo, aunque destacó que “en el estado no hay paludismo y la densidad del vector no es grande, no es un riesgo epidemiológico alto como tenemos en otras enfermedades”.

Mencionó que en estas visitas se les ha dado capacitación a los pobladores, ya que es fácil eliminar las larvas, “ellos ya recibieron una capacitación para hacerlo de manera continua, lo único que hay que hacer es hacer que el río fluya; ellos ya hicieron saneamiento, quitaron basura y hierba para que el agua fluya lo mejor lo posible”.

Agregó que no se ha detectado un incremento relevante de enfermedades en los pobladores, “no hay una diferencia con respecto a otras áreas de la ciudad, se enferman de lo mismo que en cualquier otra colonia”, sin embargo se mantiene el contacto y la vigilancia de la comunidad a través de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente para descartar riesgos en materia de salud.