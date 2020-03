Convocatoria para concesiones no limita nadie: SCT

La convocatoria para otorgar concesiones de taxi se encuentra en su primera etapa, que es acreditar que no se es concesionario, lo anterior de acuerdo a lo que marca la Ley de Transporte.

Así lo explicó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, quien aseguró que la invitación da oportunidad a ambos géneros, “pero no pueden darse 50 por ciento de concesiones a mujeres, porque no hay esa cifra de mujeres taxistas”.

El funcionario estatal explicó que la segunda etapa será, con documentos, acreditar que eres chofer de este servicio y la antigüedad”

Refirió que la Ley marca que los concesionarios de taxi sólo pueden tener una sola concesión, esperamos una gran afluencia, el proceso ha generado mucho interés.

De igual manera indicó que “los compañeros están participando en la convocatoria que es pública, a quien pueda demostrar antigüedad como operador de taxi tendrá preferencia, antigüedad que se comprueba con documentos como licencia y gafete”.

Advirtió que la convocatoria ya está abierta, “misma que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie, pero no se pueden dar 50 por ciento de las concesiones a mujeres, porque no hay 50 por ciento de mujeres operadoras”.

Lo anterior, luego de la manifestación del pasado lunes por parte de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la dependencia a su cargo, ubicada en la avenida Muñoz, quienes exigían que se cumpla ley en materia de paridad de género.

Entre sus demandas, las manifestantes solicitaban mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, “pero nada puede hacerse en materia de concesiones, pues la convocatoria da oportunidad a ambos géneros y no limita a nadie”, insistió.