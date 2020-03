La revisión a camiones urbanos va en serio: SCT

El 30 por ciento de los camiones urbanos no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte, esto va en serio y no hay vuelta para atrás, los que no cumplan serán sacados de la circulación.

Así lo advirtió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, quien afirmó que la dependencia a su cargo trabaja muy de la mano con los permisionarios.

Sin embargo les exigimos que cumplan con los requisitos que marca la Ley, y les hemos dado un plazo de tres meses, a partir de eso, los que no cumplan con lo que marca la Ley en el sentido de quitar pasarelas, cuenten con botones de pánico así como con asientos preferentes serán retirados.

Cuestionado, con respecto a la iniciativa del diputado local Rolando Hervert, para ampliar la antigüedad de los camiones urbanos, de 10 a 12 años, advirtió que manifiesta todo su respeto para los legisladores, “pero esto no me merece comentario”.

En torno a que la fórmula para definir la tarifa tenga como base el precio del combustible, recordó que ya el presidente lo dijo, “hoy mismo mencionó que no ha habido ni va a haber incremento en las gasolinas, así que ese método no funciona”.

Finalmente, en materia de conectividad, Chávez Méndez aseguró que San Luis Potosí es ejemplo entre municipios, este programa que anuncia el presidente nos va a fortalecer y a lograr la cobertura total en un tiempo menor.