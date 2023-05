Continúa la resistencia a las mujeres en "trabajos de hombres"

Hace falta capacitar a los varones para evitar la discriminación hacia las mujeres cuando incursionan en empleos que son considerados "para hombres", señaló Griselda Ivett Larrea Castro, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME).

Larrea Castro, quien se desempeña en el sector de la construcción, celebró el proyecto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) mediante el cual se busca capacitar a mujeres en oficios como albañilería, plomería, electricidad y pintura, pues manifestó que si bien hay mujeres en la parte administrativa en el sector de la construcción, hay poca participación en el trabajo de campo.

Mencionó que por ejemplo, en lo particular no se ha encontrado con mujeres que realicen labores de albañilería, y estimó que de grupos de 50 personas, sólo dos son mujeres, "sí hay mujeres que cargan, que manejan camionetas para hacer entregas, pero me parece muy buena esta propuesta de capacitación".

Destacó que esta capacitación por parte de la CMIC es buena debido a que es otra área de oportunidad para las mujeres, aunque destacó que también hace falta capacitación hacia el género masculino para evitar la discriminación a mujeres que laboran en empleos "para hombres".

Señaló que por ejemplo, ha trabajado con grupos de hombres que cuestionan "cómo va a ir con nosotros" una mujer, " falta apertura para que vean a una mujer trabajando, como cualquier trabajador y en cualquier área".

Larrea Castro señaló que al igual que los hombres, las mujeres necesitan aportar a la economía familiar, lo que las ha llevado a explorar áreas que antes se creía eran sólo para hombres, "antes era raro ver a una mujer despachando gasolina, mujeres conduciendo autobuses, taxistas, y ahora ya las hay".