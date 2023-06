El juez debe excusarse de conocer este caso porque hay conflicto de interés o que venga y le tome protesta, señala el legislador

El diputado José Luis Fernández Martínez advirtió que el Congreso del Estado no se pondrá de rodillas ante el Poder Judicial de la Federación, que presiona para que sea ratificada la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia María del Refugio González Reyes, “aunque nos multen o nos destituyan del cargo, vamos hasta las últimas consecuencias”.

Luego de que en cinco ocasiones se haya repuesto la votación y en todas no se alcanzó la mayoría calificada para la ratificación de la magistrada, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde señaló que “no tenemos miedo a las sanciones porque no proceden, estamos haciendo uso de nuestra soberanía, de nuestra autonomía”.

“Los diputados tenemos derecho a votar a favor, en contra o en abstención y hay presión sobre quienes decidimos votar por la no ratificación, con multas que decidimos recurrir por la vía judicial, donde ya se admitieron los recursos y solicitamos que el juez se excuse porque hay conflicto de interés, sólo le falta ordenar que la ratifiquemos o nos destituye”.

El diputado Fernández Martínez dijo que “en ese caso pues que venga, le tome la protesta y se haga cargo de sus decisiones; creemos que es un perfil que no debe estar en el Poder Judicial y vamos a defender la soberanía del Congreso del Estado hasta las últimas consecuencias, así nos multen o destituyan”.

Explicó que se está trastocando el marco legal, al pedirle a los diputados que firmen y motiven su voto, cuando se da por cédula porque se garantiza la secrecía, “nos tratan como si fuéramos inspectores clausurando un negocio y no vamos a permitir esas intervenciones, no vamos a permitir el sometimiento del Poder Legislativo”.

Algunas de las razones por las que la magistrada no puede ser ratificada en el cargo son: “la Constitución pide título profesional expedido por una institución educativa y ella presenta una cédula profesional donde el nombre no corresponde pues el nombre es María del Refugio y dice Ma; en el 20 por ciento de los expedientes analizados revela que resolvió fuera de tiempo de ley y 23 de 25 asociaciones de abogados en el estado, consideran que ese perfil no es adecuado para el cargo por ineficiencias, falta de transparencia y malos procedimientos”.