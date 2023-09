Conflicto en aduanas provoca paro en la General Motors SLP

General Motors ya se encuentra en paro debido al sobre inventario que ha provocado la lentitud en las aduanas para exportar sus vehículos, y BMW está en una situación crítica, señaló Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El funcionario estatal manifestó que el sector automotriz atraviesa un problema "muy delicado" a causa de la mala dinámica que se ha generado en las aduanas de los puertos por donde exportan sus vehículos, "se hizo un 'cuello de botella' por cuestiones federales de revisiones".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Explicó que al no poder exportar los vehículos, se ha generado un sobre inventario en las armadoras automotrices instaladas en el país, que tienen unidades varadas en los puertos y en sus plataformas.

Mencionó que esto ya derivó en que la armadora de General Motors en San Luis Potosí ponga en paro su producción, "BMW hasta hace unos días que me reuní con ellos todavía no llegaba a ese punto, pero estaban a nada de hacerlo porque no les generan soluciones".

Valladares Eichelmann señaló que ya se reunió con directivos de las armadoras y con el gobernador del estado para abordar este tema, y que las empresas también realizan gestiones con Secretarios federales y con sus embajadas para buscar soluciones ya que "es muy delicado para la industria" y es un problema que están viviendo todas las armadoras instaladas en territorio nacional.