Condusef inauguró sus nuevas oficinas, buscan recuperar la afluencia de usuarios

La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), inauguró de manera formal sus nuevas oficinas, con las que se busca recuperar la afluencia de usuarios, pues tuvo una caída significativa en las instalaciones anteriores debido a la poca accesibilidad que tenían.

Este miércoles se llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas de la Condusef, que están ubicadas en la Plaza Coronel, en la calle Coronel Romero número 110 Piso 1, colonia Alamitos; el cambio de oficinas ocurre después de haber estado en una propiedad del ferrocarril a un costado de la Alameda Juan Sarabia, donde era difícil para los usuarios debido a la falta de estacionamiento en los alrededores y el peligro para cruzar de la alameda hacia las oficinas.

Esto incluso se vio reflejado en la cantidad de asuntos atendidos por la Condusef, pues después de manejar un promedio de entre 5 mil y 6 mil atenciones al año, bajó a 3 mil en 2022; en el caso específico de las reclamaciones, en 2022 fueron 2 mil 374, y en lo que va de 2023 ya acumulan 3 mil 731, por lo que se prevé que este año se recupere el promedio de atención.

El principal objeto de reclamaciones ante la Condusef en San Luis Potosí, son los bancos, pues 6 de cada 10 asuntos están relacionados con estas instituciones, y aunque la zona metropolitana de San Luis y Soledad concentran el 83% de las quejas recibidas entre enero y julio de este año, con 190 en la Capital y 33 en el vecino municipio, es Ciudad Valles donde se tiene mayor porcentaje de resolución a favor del usuario, con un 54.8% de los casos.

Cabe destacar que la Condusef también recibe quejas vía internet para evitar el traslado de las personas que radican al interior del estado, herramienta que ha tenido auge entre los usuarios potosinos.

Por institución, Banorte es quien acumula más reclamaciones con 310 quejas, seguido de Citibanamex con 271, BBVA con 208, Banco Azteca con 120 y Santander con 101; de ellas, es Santander quien ha tenido mayor porcentaje de resolución a favor del usuario con 54.3%, seguido de BBVA con 44.1%, Citibanamex con 43.5%, Banco Azteca con 37.4% y Banorte con 37.3%.

Las principales causas de reclamos son: consumos no reconocidos con 20.3%, transferencia electrónica no reconocida con 16.3%, aceptación de promoción de efectivo inmediato no reconocida con 8.2%, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida con 7.3%, y cargos no reconocidos en la cuenta con 6.2%.