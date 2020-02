Condenable que TECA disponga de recursos de ayuntamientos

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) dispone de recursos federales provenientes del Ramo 33 para destinarlos al pago de laudos laborales en perjuicio de los Ayuntamientos, con embargos directamente en sus cuentas bancarias, lo cual es condenable señaló diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.

Los excesos del TECA están originando un serio daño financiero, no sólo a los Ayuntamientos, sino a los programas sociales que están debidamente etiquetados para el combate a la pobreza y marginación.

“Nosotros como integrantes del Congreso del Estado, no estamos en contra de que los Ayuntamientos cumplan con el pago de los laudos laborales, sin embargo, lo que no compartimos es que se utilicen los recursos federales para este fin, mediante resoluciones de un Tribunal que no toma en cuenta que estos recursos tienen su origen para combatir la pobreza”, dijo.

La diputada Beatriz Eugenia Benavente, consideró que los excesos del TECA ha generado una gran preocupación tomando en cuenta que sus resoluciones en torno a los laudos laborales no sólo están afectado el desarrollo de los municipios, sino que además se corre el riesgo que al momento de aplicar una revisión de parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a los municipios se puedan registrar serias observaciones por haber tomado recursos federales para el pago de laudos.

“Estamos en una situación que nos preocupa toda vez que tenemos datos muy precisos por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que ha estado dictado laudos y ha dispuesto de los recursos del Ramo 33 para pagar los laudos. En ningún momento estamos en contra de que se cubra la responsabilidad con el trabajador, sin embargo, es condenable que se esté excediendo el TECA y este pretendiendo pagar con recursos federales que está debidamente etiquetado para combate a la pobreza y marginación”, reiteró.

Comentó que por el momento se tiene conocimiento que los Ayuntamientos que se están viendo afectados por las decisiones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, corresponden a Tamsopo, Xilitla, Tamazunchale, Ciudad Valles, Mexquitic, Villa de Ramos, Santa María e incluso, refirió que esta situación se ve reflejada con la toma de las instalaciones del TECA, por parte de habitantes del municipio de Villa de Ramos.