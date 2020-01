Hay 12 mil expedientes en trámite por denuncias laborales en el TECA

Los ayuntamientos y otras autoridades enfrentan unos 300 laudos laborales que están firmes y deben pagar, por un monto que no ha sido calculado pero que, tan sólo en un caso que es el ayuntamiento de Ciudad del Maíz, es por 24 millones de pesos y contando, a favor de un grupo de ex trabajadores.

La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) Rosa de Guadalupe Cervantes Gambia reveló que son alrededor de 12 mil expedientes los que están en trámite, contra los 58 ayuntamientos y otras instancias de la administración pública; Tamazunchale tiene laudos por 8 millones de pesos.

El problema mayor de laudos se concentra en los municipios por lo que pidió que sean capacitados ya que sus áreas jurídicas y de Recursos Humanos no hacen una adecuada defensa, no aplican lo que la ley les establece para poder defender sus intereses y lo peor del caso no hay una sanción para quien lo originó esos laudos laborales producto de despidos injustificados.

Sobre si han apreciado contubernio entre alcaldes y empleados deliberadamente despedidos, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa señaló que "en algunas veces es visible, en fechas recientes cumplimentamos un laudo en contra de Santa María del Río que deviene precisamente de un convenio entre un ex alcalde y un ex trabajador y ponen una pena convencional de 5 mil pesos diarios, pero todo eso deviene de la actuación irresponsable que tienen las autoridades y que al final del día no hay una sanción para quien genera este tipo de asuntos impagables y que ponen al Tribunal en total desventaja".