Con exposición de pintura, Gobierno de la Capital celebró el Día Mundial del Síndrome de Down

Además de la inclusión en el arte, en el DIF Municipal se promueven oportunidades laborales para personas con discapacidad

El Gobierno de la Capital inauguró la exposición de pintura Fragmentos del Paraíso, realizada por personas con Síndrome de Down, miembros de la Fundación Intégrame Down AC. El alcalde de San Luis Potosí dio la bienvenida a estos expositores de arte, pintura y creatividad, justo en el Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo.

El Palacio Municipal -dijo el alcalde- es un espacio que los artistas escogieron para exponer su arte. El presidente municipal agregó que, en materia de inclusión, el DIF Municipal también atiende aspectos laborales porque se comprenden las dificultades de las personas con discapacidad, para quienes se ha implementado una bolsa de trabajo que les brinde oportunidades de conseguir un empleo.

El presidente municipal también anunció que se prepara una exposición de trabajos de pintura artística de los rincones más bellos de la ciudad, en la que se incluirán artistas con Síndrome de Down.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal agradeció la presencia de los expositores y felicitó a los padres de familia por estar tan cercanos para atender las necesidades de sus hijos, que tienen talento de sobra para expresar sus ideas y aspiraciones.

